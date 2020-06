José Alberto pide ayuda para comprar sus medicinas; ya no puede trabajar

Culiacán.-Familia de escasos recursos buscan el apoyo de la ciudadanía para poder solventar gastos médicos de José Alberto Molina, un adulto de 50 años de edad, que recientemente fue diagnosticado con diabetes y al mantener complicaciones no puede trabajar para comprar los medicamentos.

Anahí Molina esposa del paciente, señaló que esta noticia fue como un balde de agua fría, pues mencionó que ante la situación de la pandemia se les ha dificultado mucho poder conseguir recursos económicos y comprar los fármacos, pues además cuentan con dos niños de 10 y 5 años de edad los cuales necesitan de un sustento familiar.

El estaba trabajando normal para poder estar al día, pero de una se enfermó y pues tiene muy baja el azúcar, el médico me dijo que tenía que subirla lo más pronto posible si no podría recaer en un coma diabético, expresó muy angustiada por la salud del padre de sus hijos.

Los medicamentos que necesita José es el circa de 500 mg, janument de 750 mg, inhibitron 20mg, paramix de 500mg y sueros para hidratar, estos fármacos le servirían para poder mejorar su salud y en tres semanas tener mejores respuestas de los médicos.

La familia mencionó que para conseguir los medicamentos ha sido muy difícil pues el costo mínimo de uno de ellos sale en mil 200, precio que ene estos momentos es imposible poder solventar.

Con esta noticia se me ha venido el mundo a bajo, porque con la situación que se vive por la pandemia es muy difícil, los trabajos no son buenos y no hay forma de conseguirlos.