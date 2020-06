José Carlos Valenzuela, el bombero de Culiacán que murió por coronavirus

Culiacán, Sinaloa.- Como un buen amigo, alegre, bromista y de vocación por ayudar a la gente, es como los colegas recordarán al elemento del Cuerpo de Bomberos de Culiacán José Carlos Manríquez Valenzuela, quien falleció ayer en la mañana al tener complicaciones respiratorias provocadas por COVID-19.

Manríquez ingresó en el año 2000 a servicio con el ideal de servir a la ciudadanía, y ese espíritu lo mantuvo hasta el último día, comentaron sus compañeros.

Fallecimiento José Carlos Maríquez

El maquinista, con 10 años de trayectoria en Bomberos y otra década como voluntario en la estación 3 de Arboledas, estaba en su domicilio guardando reposo, cuando, ayer por la mañana, inició con las dificultades para respirar.

Sus allegados solicitaron el apoyo de paramédicos.

La ayuda no llegaba, y Carlos ya no respiraba, por lo que fue subido a un auto particular para llevarlo al hospital, y posteriormente fue interceptado por socorristas de Cruz Roja, que lo llevaron al Seguro Social, donde lo intentaron reanimar. Sin embargo, quien había dado varios años de su vida para salvar a otras personas, dejaba de existir.

José Carlos Manríquez Valenzuela, bombero de Culiacán. Foto: Cortesía

Lo recuerdan

El comandante de Bomberos Culiacán, Adán Shinagawa, se pronunció ante el lamentable suceso recordando a su amigo: “realmente esto nos vino a caer de sorpresa”.

Hoy en la mañana, que estábamos recibiendo toda la información de que todo lo que estaba pasando de la situación, no sabíamos el porqué, y ya, conforme fue pasando el tiempo, pues ya supimos que había tenido síntomas previos.

Desgraciadamente, cuando llega al hospital, le dan los primeros auxilios, pero no lograron recuperarlo. Sin duda alguna, José Carlos fue un joven que realmente, como todos los bomberos, ingresó al departamento con la convicción muy clara de poder prepararse y poder tener las habilidades para responder a las diferentes emergencias, con el objetivo de ayudar a las personas.

Esa actitud y esa labor de querer ayudar es un sentido de lo que es el servicio, definitivamente, pues es difícil decir cuál es el sentir ante esta pérdida.

Julián Zamudio, quien desde que inició su carrera en Bomberos se cobijó en la amistad de José Carlos, comentó con voz entrecortada: “era una persona tan admirable, que siempre estaba pendiente de todo y, principalmente, de su familia”.

Era como mi otro papá. Nos llevábamos muy bien. Era muy bromista, nos hacia reír siempre y nunca le faltaban sus lentes.

”Ahora, estos días que estuvo enfermo, estuvimos hablando y me decía ‘ánimo carnal, todo va a estar bien’ y, por desgracia, ahora me avisaron de lo sucedido y sentí una gran impotencia al no poder hacer nada”.

Ismael Najar, quien lleva dos décadas en bomberos, dijo: “se nos fue un gran hermano que siempre estábamos en los buenos y malos momentos juntos, porque lo considero mi hermano de sangre.

Gilberto Guzmán, otro de los elementos, recordó una ocasión donde Manríquez estuvo en una situación de riesgo: “eran las 6 a. m., reportaron fuga de gas por el bulevar Américas, y se fue solo porque no había voluntarios. Cuando llegó, de inmediato revisó la fuga, cuando de pronto, hubo una explosión que le provocó quemaduras de segundo grado en cara y manos.Rápidamente se movilizó Cruz Roja y compañeros para apoyarlo y lo trasladaron al Seguro Social. Después de días internado, volvió a la estación para ponerse en servicio”.

Ahora, el ambiente de tristeza se siente en las estaciones al saber que el sonriente y bromista Manríquez ya no estará apoyando en los servicios. Lo recordarán como un buen ejemplo de lo que es ser bombero.

Te puede interesar:

Coronavirus México: Últimas noticias de hoy 01 de junio sobre el Covid 19

Cuántos casos de coronavirus hay en Sinaloa

Cuándo llegará la segunda oleada de coronavirus