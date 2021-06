José requiere de ayuda para salvar su salud con una operación en Culiacán

Sinaloa.- José Alberto Rodríguez Obregón tiene 56 años de edad y por sus problemas de salud no puede trabajar, además de ser un enfermo renal tiene un problema de cataratas que le está ocasionando que casi pierda el ojo derecho por lo que se encuentra preocupado.

Comentó que martes, jueves y domingo tiene que hacerse las hemodiálisis, pero también tiene que estar atendiendo el problema del ojo en el que se tiene que hacer una cirugía para no perderlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Es lo que ando batallando, ando buscando quién me ayude porque sinceramente yo no cuento con la cantidad de la operación, los médicos me dieron un descuento, pero el resto tampoco sé cómo podré conseguirlo”.

Leer más: Chile aprueba vacunación de adolescentes contra Covid-19 con dosis de Pfizer

Con la voz entrecortada comentó que no le quedó de otra más de solicitar el apoyo de la ciudadanía para poder operarse.

La operación se la realizaría en el Hospital Civil de Culiacán, ahí el médico que lo atiende le hizo un descuento de más de tres mil pesos, pero aún le falta dinero para completar la cirugía.

El hombre originario de Navolato tiene que trasladarse a Culiacán cada vez que tiene cita o hemodiálisis, situación que se le complica y a como puede hace el esfuerzo para continuar con sus tratamientos.

Reiteró que son 11 mil 500 pesos en lo que le sale la operación y pues no cuenta con seguro médico y la operación de su ojo no puede esperar tanto.

“No me da vergüenza venir aquí a pedir que la gente me ayude si yo tuviera con qué pagarlo lo haría y me evitaría hacer esto, pero no me queda de otra”.

Leer más: "Un error monumental" pensar que el peligro del Covid-19 ha sido superado: OMS

Ayuda

Reiteró que ha solicitado ayuda de los políticos que andan en campaña y a los que ya están en sus cargos, pero ninguno le quiso ayudar por lo que tiene que pedir apoyo a la ciudadanía pues nadie le ha querido apoyar en sus cirugía.

Para quienes deseen sumarse y poder aportar algo para la cirugía de José Alberto pueden comunicarse con él al número 667 160 3393 o bien pueden comunicarse con Frida Vanesa Fregoso Rodríguez al 672 119 8206, ella es sobrina de José.