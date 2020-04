Joven de Culiacán se recuperó de coronavirus en Londres

Culiacán, Sinaloa.- En entrevista por videollamada para EL DEBATE, Reynol Alejandro contó que su experiencia relacionada con la enfermedad COVID-19 fue bastante surreal para él, ya que nunca imaginó contagiarse y vivir, además, la enfermedad alejado de su familia en el extranjero y ellos en Culiacán.

Hace poco más de un año que Reynol Díaz, joven egresado del Tec de Culiacán, emprendió su meta académica más importante hasta el momento al continuar sus estudios de posgrado enrolándose en el programa de doctorado en ingeniería médica de la Universidad Queen Mary de Londres, en el que actualmente se dedica a desarrollar prótesis de cadera como línea de investigación.

El joven de treinta años, oriundo de Culiacán ya había realizado previamente una maestría en la Universidad de Manchester tras la que retornó a Culiacán y se desempeñó como profesor universitario, antes de proseguir con los estudios doctorales.

Sentir en carne propia el COVID-19

Cuando Reynol y sus compañeros de laboratorio se enteraron de lo que estaba pasando en Italia, veían con preocupación que Reino Unido aún no tomaba las medidas sanitarias correspondientes, no se había parado el flujo de italianos hacia allá; y él se preguntaba cuándo irían a tomar en serio esta enfermedad.

No fue sino hasta que hubo múltiples contagios en Reino Unido, específicamente en Londres, que se comenzaron a tomar medidas, como limitar la movilidad y solo salir por alimentos y medicinas, dijo.

Este primer periodo duró alrededor de 15 días, y es cuando Reynol comenzó a experimentar los síntomas que lo tuvieron en cama una semana completa.

Comenzó con cuatro días con una fiebre muy alta que no cedía, dolores intensos en todo el cuerpo, dificultad para respirar por la nariz y tos seca constante que, a casi un mes, todavía no desaparece del todo.

El joven culiacanense llamó a la línea de atención habilitada para estos fines en la ciudad de Londres, quienes le aconsejaron aislarse y no acudir al hospital, a menos que se agudizara la insuficiencia respiratoria, ya que no había citas disponibles en el momento, a excepción de casos graves.

Al pasar los días experimentó también un síntoma inesperado para él, como fue la pérdida del olfato y el gusto, «comía y no podía percibir ningún sabor, hasta traté de hacer un experimento y me comí una cucharada de mayonesa, y no me supo a nada».

A pesar de que los ingleses no son una sociedad particularmente cálida (que se caracteriza por no mantener contacto físico constante), comenta Reynol que tiene la hipótesis de que lo más probable para él es haberse contagiado por contacto con superficies en el transporte público, ya que para los londinenses es indispensable utilizar el metro diariamente; de igual manera para sus compañeros de estudio, quienes en el mismo periodo de tiempo manifestaron los mismos síntomas, aunque en diferente orden para cada uno.

Una de sus compañeras le comentó primero que no podía oler nada; y así, a través de los medios electrónicos, podían monitorear lo que les estaba pasando.

Pide hacer caso a recomendaciones

Es así como, a través de su propia experiencia y de los momentos de incertidumbre y dolor físico por los que atravesó, Reynol le pidió a su familia mantener el mayor cuidado posible, ya que «en verdad se trata de algo altamente contagioso, que no sabes si vas a evolucionar bien o mal», aunado a las noticias que lees de personas que han muerto y de los síntomas que han manifestado es fácil pensar que te va a pasar lo mismo, aseguró.

Afortunadamente para él su sistema inmune favoreció su recuperación. Después de haber atravesado por esta experiencia, Reynol pide a sus paisanos que hagan caso a las recomendaciones de extremar las medidas de higiene y de distanciamiento social, que sigan las indicaciones del Gobierno, que son las mismas que están dando allá en Europa.

Esto no se trata de un solo país, es algo que nos afecta a todos en todos los países. También pide que se cuiden de las noticias falsas, o fake news, porque pueden afectar la salud y generar ansiedad, lo cual no ayuda en aislamiento.

Actualmente, Reynol Alejandro lleva más de un mes de confinamiento en su departamento que comparte con otros dos estudiantes, de orígenes italiano y británico. Desde ahí continúa sus estudios por vía electrónica después de haberse recuperado de COVID-19 y poder contarlo. Aún le quedan tres años más para concluir su doctorado y regresar a tierras culichis.

Nombre: Reynol Alejandro Díaz.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Estudiante de doctorado.

Trayectoria: Ingeniero mecatrónico por el Tec de Culiacán, maestría por la Universidad de Manchester y doctorando de ingeniería médica en la Universidad Queen Mary.

Jóvenes

El Gobierno mexicano ha hecho hincapié en que los jóvenes deben resguardarse, pues pueden enfermar levemente y recuperarse rápido; sin embargo, es peligroso que contagien a otros más vulnerables, como mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

