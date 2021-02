Joven denuncia negligencia del IMSS al no recibir buena atención y perder su bebé en Culiacán

Sinaloa.- Fernanda P. de 19 años de edad denuncia negligencia por parte de la clínica 55 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Culiacán, Sinaloa, y del Hospital Regional Número uno, esto al perder su bebé por malos tratos del personal médico que vio su caso.

El pasado 19 de enero la joven sufrió un fuerte dolor en la parte baja del estómago lo cual inició con un pequeño sangrado y al acudir a atención médica del seguro expresó que fue de una forma poco empatica y le dijeron que ya no tenía bebé en su vientre por lo que la regresaron a su casa solo con una receta médica, pero al pasar las horas el dolor fue más intenso lo que la llevo a acudir de nueva cuenta al hospital Regional del IMSS y al atenderla otro médico le dijo que su bebé no tardaba en desprenderse dándole entender que si su atención hubiera sido a tiempo su bebé se lograría.

No saben el daño emocional que causan a decirle de es forma, yo tenía mucha ilusión de tener un bebé y tal vez para ellos sea un bebé más o un bebé menos; pero lo que me paso a mi no debe estar pasando si no les gusta atender este tipo de casos que no trabajan ahí", manifestó la joven.

Fernanda mencionó que ella pasó todo un año luchando por quedar embarazada y aproximadamente dos meses de gestión sufrió sangrado y fuertes dolores que con la mala atención médica que le brindaron en el la clínica y el Hospital del IMSS la llevo a perder la ilusión de ser madre por primera vez.

Así mismo explicó que en un primer diagnóstico se le dijo que su aborto había sido espontáneo completo y en otro se le dijo que era aborto en evolución, fue cuando ella se dio cuenta que la atención no fue la adecuada.

La joven de 19 años lamentó la forma en la que muchos doctores y enfermeras atienden a los pacientes pues nunca saben que pueda existir detrás de, es por ello que se le hace injusto que por malos tratos lleven a los pacientes a perder una de las ilusiones más grandes que una mujer pueda tener al ser madre.

"Después del hospital yo he seguido teniendo sangrados, tengo casi dos semanas sin poder caminar, me dejaron mucho daño tanto emocional como físico al no cumplir con un buen seguimiento médico por mi situación".

Añadió que buscará asesorarse por la vía jurídica para realizar una demanda encontra de quienes le dieron un mal trato y que no se siga dando la misma situación con otras mujeres que tienen la ilusión de tener un bebé y que no lo logren gracias a las malas experiencias que les toca vivir al ser atendidas por personal poco empatico y comprensible con las pacientes.

