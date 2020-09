Jóvenes en Sinaloa son clave para evitar contagios Covid-19 en adultos

Sinaloa.- En un panorama en el que los jóvenes de Sinaloa muestran a través de redes una importante vida social, en algunas ocasiones sin prevención ante el COVID-19, el secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, destacó que este sector de la población debe tomar con responsabilidad la probabilidad de que sea asintomático; es decir, que no sienta el COVID-19 ni sus efectos, pero que pueda contagiar a algún familiar adulto cercano.

En conferencia de prensa virtual, el especialista mencionó además que ojalá se logre la estimación que señaló esta semana el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, donde reveló que en octubre prácticamente cerca de 29 estados pudieran estar en semáforo verde, lo que implicaría que la tasa de contagios habrá disminuido.

Hasta el día de ayer, la Secretaría de Salud en Sinaloa informó que se mantienen 704 pacientes activos y mil 225 sospechosos de COVID-19.

Responsabilidad ciudadana

Encinas Torres explicó que el COVID-19 respeta a un porcentaje de la población de jóvenes y niños, dado que tienen un sistema inmune en mejores condiciones para afrontar una enfermedad de esta naturaleza.

No obstante, añadió que muchos de ellos tienen la posibilidad de ser asintomáticos, portar el virus y ser capaces de transmitirlo a los demás: «El mensaje a todos los jóvenes es que aprovechen la juventud para cuidarse ellos y cuidar a los demás. Son el presente y el futuro no nada más de Sinaloa, de México y el mundo», comentó.

Asimismo, hizo el llamado a que estos jóvenes que no siguen las medidas de prevención, como la sana distancia y el uso de cubrebocas, piensen que muchas personas que están a su lado pueden contagiarse, aunque ellos no estén sintiendo los efectos de la enfermedad: «Crean que es una enfermedad real, que existe, persiste, no hemos salido de ella, de tal manera que es un llamado a su ejercicio de voluntad, conciencia y participar. No se pierde nada; al contrario, se gana mucho», comentó.

Al ser cuestionado además sobre los pacientes en Sinaloa que han superado la enfermedad (12 mil 978), y por tal motivo ya no siguen las medidas de prevención apostando a la inmunidad, el médico fue muy claro al indicar que no se sabe todavía si el COVID-19 va a dejar un proceso de inmunidad permanente.

Detalló que lo que se ha publicado en diversos estudios es que puede haber una inmunidad promedio de tres meses, pero esto tendrá que precisarse con el tiempo y con los diferentes niveles de investigación que manejan los inmunólogos: «Una persona que tuvo la enfermedad sí debe de actuar con cautela, con prudencia, respecto a sí mismo y a los demás, porque no sabemos qué pueda pasar, y no vale la pena arriesgarse, de tal manera es que sí, hay que seguirse cuidando todavía, hasta que no se sepa si dejó inmunidad de manera permanente», expuso.

Reinfección de coronavirus en Sinaloa

Encinas Torres mencionó además que oficialmente, formalmente y científicamente no se han demostrado casos de reinfección en el mundo por el mismo COVID-19. Explicó que en Sinaloa lo que se ha observado son pruebas subsecuentes positivas, incluyendo de PCR (reacción en cadena de la polimerasa). Explicó que cuando el virus muere, generalmente a los catorce días desaparece la carga viral, pero quedan residuos, y la prueba de PCR reacciona con esos residuos y puede dar positivo, pero no significa que se tenga la enfermedad: «No estoy descartando desde luego que no vaya a existir la posibilidad de una reinfección, todavía hay incertidumbre al respecto, y creo que lo mejor que podemos hacer es no enfermarnos, de ahí precisamente seguir pidiéndoles que las mejores acciones de esto sea la prevención», destacó.

Hasta ahora, de acuerdo con las cifras oficiales, el sector de enfermería ha sido el más afectado de todo el personal de Salud. Indicó que de los 3 mil 683 contagiados en general de los trabajadores de la salud hasta el día de ayer, mil 577 son enfermeros, 968 médicos, mil 020 trabajadores de otras aéreas, 80 químicos de laboratorio y 38 odontólogos. Añadió que han fallecido 45 de ellos.

Sector empresarial

Sobre si está de acuerdo o no con la reapertura de salones de fiesta en el estado, dado que los empresarios y los propietarios han hecho este llamado a las autoridades, Efrén Encinas Torres mencionó que son respetuosos con el equipo de trabajo encargado de determinar eso, como la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, Protección Civil y autoridades municipales: «Siempre es pedirle a toda la sociedad, a todos los sectores, el ejercicio prudente, responsable, gradual y escalonado para que no corramos el riesgo de procesos de contagios o un rebrote posteriormente, y que generalmente la recaída es más fuerte», mencionó.

Hizo el llamado a permanecer respetando las medidas de prevención, y recomendó que aunque se alcance el semáforo verde, sigan los cuidados como si se continuara en rojo: «Con máximo cuidado, es la mejor forma de no adquirir la enfermedad y que se logre salir de la pandemia», concluyó.