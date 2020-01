Juan Diego García ya tiene boleto para Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

La World Taekwondo anunció oficialmente que el mexicano Juan Diego García ganó su boleto para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, y el cual obtuvo por la vía del ranking.

Diego García fue uno de los cuatro deportistas que lograron el boleto en la categoría K44 menos de 75 kilos. El sinaloense se encuentra posicionado en el segundo lugar de la categoría K44 menos de 75 kilos, con 212.30 puntos, por debajo del ruso Magomedzagir Isaldibirov con 215.20. En el tercer sitio se encuentra el iraní Mahdi Pourrahnama con 208.12 y en el cuarto el turco Fatih Celik con 137.26.

Me siento muy contento por haber clasificado vía ranking, y al enterarme de la noticia me alegré bastante, y es algo que me va a seguir motivando para continuar trabajando y lograr el sueño olímpico