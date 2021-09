Juan Diego lucha para que su hijo se recupere en Culiacán tras accidente en moto

Sinaloa.- En una improvisada carpa que está instalada en medio del camellón del bulevar Constitución, frente al Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, Juan de Dios Ruiz Carrillo ha tenido que soportar lluvias y un intenso calor para estar al pendiente de la salud de su hijo, quien sufrió un grave accidente en moto.

Han pasado ya cinco semanas desde que Juan Roberto, de 16 años de edad y quien circulaba a bordo de una motocicleta, chocó contra un vehículo en la colonia Adolfo López Mateos, en la capital de Sinaloa, lo que le causó serios daños en su cerebro, un riñón y pulmones.

Fuerte impacto

“Su problema fue que chocó contra un carro. Y es momento que el seguro no se ha hecho responsable de cargos porque él es menor de edad; pero nadie se ha acercado a ayudarme.

Ahorita los únicos que nos han ayudado son familiares y amigos”, señaló Ruiz Carrillo. Mencionó que ya llevan más de 150 mil pesos gastados en puras medicinas durante estos días.

“Esa es la problemática. Aquí sí nos ayudan con el programa Insabi, pero sí hay mucha medicina que la tenemos que comprar nosotros;pero, por otro lado, agradecidos con las trabajadoras sociales, que ellas nos han ayudado también a conseguir equipo costoso, como una válvula que me acaban de conseguir ellos del DIF”.

Indicó que la válvula la ocupaban para drenarle su cerebro, después de que realizaron una cirugía. “La mitad de su cerebro lo tiene dañado, él está como en coma, ya ha movido un poquito sus brazos, todo eso”.

“Estoy agradecido con esas instituciones, como Cáritas, que me han ayudado con medicamentos, que son antibióticos y otras medicinas costosas”.

Asimismo, dio a conocer que una de las personas que se le han acercado para ayudar a su hijo es el popular youtuber Markitos Toy.

“Igualmente, agradecemos a los cristianos y a la gente buena que viene y nos da comida también, tienen un gran corazón”.

Juan de Dios externó que “los doctores dicen que está en estado vegetal, pero nosotros estamos luchando para que sea otra cosa”. Agregó que: “Aquí, la verdad, yo invitaría a todo el público en general que no solo me ayuden a mí, que ayuden a todos los pacientes. Hay pacientes que vienen de afuera, no traen dinero, nada, ni familiares los ayudan”.

”La verdad, aquí sí es un calvario para todos los padres que andamos batallando para comprar medicinas.

”Gracias a gente como Marla y sus donadores que sí nos ayudan también con medicinas; incluso hay trabajadoras sociales que de su bolsa me han comprado recetas médicas porque yo ya no he tenido para comprar.

”También quiero pedir la ayuda, ando ocupando sangre O positivo; le doy las gracias a Víctor Vargas Medina, familiar de un paciente, que nos hizo una donación, con eso nos ayudó a que le hicieran la cirugía a mi hijo de la cabecita. Se ocupa mucha ayuda. Yo me dedico a la albañilería, estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir apoyos”.

Juan de Dios contó que vive un calvario en su lucha para que los médicos le puedan salvar la vida a su hijo. “Sí ha mostrado algunos movimientos, pero no como nosotros quisiéramos, pero tenemos fe en Dios en que nos lo va a traer de vuelta”.

Expresó que Juan Roberto es un joven que tiene muchos amigos, quienes lo han estado ayudando en la medida de sus posibilidades.

“Él tiene un carácter muy bonito con todos sus amigos, a él lo quieren mucho y todos están muy tristes por la situación que está viviendo él ahorita, la verdad”, dijo Juan Dios, al momento que se le quiebra la voz.

Quienes deseen ayudar a Juan Roberto, pueden hacer su donación a la cuenta de BanCoppel número 4169160449912832.