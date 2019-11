Juan Eulogio Guerra Liera participa en presentación de Plan Integral

CDMX.- No se equivocan cuando las autoridades voltean a ver a las universidades como un aliado para llevar con éxito este programa, opinó el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Juan Eulogio Guerra Liera, al participar en la presentación del Plan Integral “Juntos por la Paz, Estrategia contra las adicciones y fomento a la Cultura de Paz” por parte del Coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República, licenciado Jesús Ramírez Cuevas.

En las instalaciones de ANUIES se realizó este evento al que asistieron rectores, directores y representantes de 50 instituciones de educación superior encabezadas por el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, maestro Jaime Valls Esponda, al que se agregó el Subsecretario de Educación Superior de la SEP, doctor Luciano Concheiro Bórquez, con la participación de la doctora Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y donde se dieron a conocer acciones y compromisos en materia de cultura de la paz por parte de las universidades e instituciones afiliadas que se comprometen a contribuir con este Plan.

El Rector Guerra Liera en su participación dejó claro que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene desde hace años programas, acciones y actividades donde se fomentan los valores, la cultura de la prevención, la legalidad y la paz y compartió los resultados al participar durante el espacio para el intercambio de experiencias y mejores prácticas de las Instituciones de Educación Superior que se abrió durante la reunión.

Expuso también que muchas universidades cuentan con el nivel medio superior donde los jóvenes menores de edad representan un mercado atractivo para introducirlos en las adicciones.

Felicito a Jaime Valls de ANUIES al canalizar esto a través de las universidades, las universidades no debemos limitarnos a dar una excelente clase de matemáticas o de psicología, necesitamos trabajar con tres componentes: uno, los docentes (…), dos, los mismos estudiantes y tres, los padres de familia, creo que si no hacemos una estrategia que nos permita integrar a esos tres componentes difícilmente vamos a tener un resultado”, advirtió.

El Rector hizo llegar al funcionario federal y al titular de ANUIES un documento donde se detallan todos los programas y acciones que la UAS implementa desde hace años en torno a los temas que se pretenden abordar en el Plan Integral “Juntos por la Paz”.

También informó que se está por realizar la segunda edición del Congreso Internacional de Valores por la Paz, citó el Centro de Atención Estudiantil (CAE), la carrera Píntate de Valores, el programa de bebés virtuales para evitar embarazos a temprana edad, la Campaña Cultivemos los Valores UAS y Familias Universitarias creciendo en valores, la Jornada Nacional de Prevención Social del Delito, la Violencia y las Adicciones que va en su edición número 22, el Congreso Internacional de prevención social del delito, la violencia y las adicciones para la construcción de paz, entre otros eventos, en muchos de los cuales se tiene el apoyo de ANUIES y de Santander Universidades.

Guerra Liera reflexionó que todo esto genera gasto, pero las universidades no pueden poner como pretexto la falta de presupuesto para no hacer estas actividades.

Le apostamos nosotros a ese trabajo que es la vía larga pero es una vía que lo agradecen los jóvenes, los padres de familia participan (…) no podemos ir con el ejército, no podemos armarnos pero sí podemos armarnos a través de campañas que permitan sensibilizar, necesitamos reeducarnos nosotros los docentes y asumir una educación propositiva, más allá de lo que nos preocupa de infraestructura, aspecto presupuestal, nuestro insumo son los jóvenes, no se vale egresar kilos o toneladas de jóvenes profesionales si no van a tener realmente un impacto positivo a la sociedad”, enfatizó.