Juan Gabriel, un camino sin retorno

El frío que apenas iniciaba, una madrugada por las calles de Culiacán y unos vecinos fueron los únicos testigos: Juan Gabriel Tapia Briones, salió esa mañana del 6 de noviembre a caminar en la colonia Infonavit Humaya, pero ya no regresó.

Era un día normal, ese trayecto lo hacía a diario. Serían entre las 4:30 y 5:30 de la mañana cuando tres personas a bordo de una camioneta blanca se llevaron a Juan Gabriel de 42 años. La información de quienes perpetraron el hecho, la dieron a conocer vecinos que presenciaron el acto, menciona Candelario Tapia, padre del desparecido.

Ese día Tapia Briones, vestía pantalón levi´s color mezclilla, playera negra y tenis color gris. Como todos los días salió a caminar por el bulevar Salvador Alvarado en la colonia Infonavit Humaya, muy cerca de su domicilio. Hoy a 20 días de su desaparición su familia relata el calvario que están viviendo.

Foto: Juan Manuel Tapia Briones. Especial

Se fue y no ha regresado, dice su padre. Su voz no es la de antes, ahora en su casa falta un hijo, quien además es padre. La búsqueda, dice no ha parado, salen a la calle y en cada rostro que topan ven la cara de su hijo, pero hasta el momento no han tenido éxito.

Éxito que tampoco han tenido más de 649 familias que buscan a hijos, hermanos, padres y esposos en la ciudad de Culiacán.

El recorrido ha sido lento, denunciaron pero no ha servido de mucho. La lista en la capital del estado es larga, cada vez que se denuncia un desaparecido, lo primero que deben hacer es formarse en la fila que existe, pero parece no tener fin. Lista a la que el pasado 6 de noviembre sumó el nombre de Juan Gabriel. Con él, otra carpeta de investigación que adornará los estantes y escritorios de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa como las muchas que existen.

Foto: Archivo

A pesar de los múltiples casos de desaparecidos en Sinaloa, jamás pensaron vivir algo similar. Hoy Candelario Tapia, junto su familia buscan el eslabón perdido, esperan que su hijo esté con vida y poder completar la cadena rota que provoca su ausencia.

Han recorrido las calles, salas de hospital, cruz roja y centros de personas en situación de calle. La búsqueda no ha rendido fruto.

Todos los días Candelario reza a Dios que su hija no sea una de los cuerpos que llegan al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán.

Foto:temática

Su teléfono suena, muchas de esas llamadas para informarle que han encontrado otra persona sin vida. Acude al Semefo a reconocer alguno de los cuerpos que llegan ahí. En cada llamada que recibe espera escuchar la voz de su hijo, en 20 días no ha sucedido. Nada es más angustiante que ese momento cuando entra al cuarto en la Semefo y ve la cara del occiso; ruega que no sea su hijo. Sale de ahí y de nuevo a esperar otra llamada y hacer el mismo recorrido, ese que nadie quiere vivir.

"Estamos con el temor que vaya a aparecer ahí. Vamos con el temor de que vaya a estar ahí. Lo que queremos es encontrarlo con vida o como sea, lo que queremos es saber de él".

Los días pasan y la angustia de Candelario y su familia es mayor. En casa se extraña al hijo, padre y hermano. Juan Gabriel salió pero su camino no tuvo retorno, tres hombres con barba truncaron sus pasos, es lo único que se conoce.

