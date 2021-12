Jubilado de la UAS denuncia allanamiento de morada, pide a gobernador y rector que intervengan

Basilio Arreola Partida, maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa hace llamado a las autoridades, así como al propio rector Jesús Madueña Molina a que le resuelvan un problema de allanamiento de morada el cual no le permite hacer uso de sus derechos públicos precisamente en su hogar.

Basilio expresó que él tiene más de 50 años en la vivienda la cual le ha pertenecido desde entonces, pero la cual no puede hacer movimientos en servicios públicos como lo es el agua ya que la universidad registro su casa como parte de la escuela de música.

“Yo quiero que el señor gobernador me ayude a quitar los tintes políticos que tiene sobre mi vivienda, no me dejan vivir carezco de todos los derechos humanos como el agua, pero no me dejan hacer nada”.

Dijo que está preocupado ya que él no puede hacer mucho para moverse pues es minusválido además de que no puede ver pro las veces que acudió a la UAS estos le dan largas y no le dan una solución por ello está pidiendo el apoyo de las autoridades de gobierno.

Uno de los problemas que más le preocupa es que no puede poner registro de agua por lo los vecinos le ayudan dándole en tambos o bien tienen que estar comprando por varios garrafones de agua.