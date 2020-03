Jubilados de la UAS exigen el pago de salarios

Sinaloa.- Tras las declaraciones por parte del rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa el día de ayer, la Asociación Civil de Jubilados de la UAS hizo el llamado para recibir el pago de sus salarios como corresponde.

Juan Eulogio Guerra Liera declaró que debido a una retención de un recurso de 50 millones de pesos, alrededor de 17 mil trabajadores activos y jubilados no podrían recibir su sueldo correspondiente a la segunda quincena de marzo.

La presidenta de la asociación, Marta Patricia Valdez Orduño, hizo el llamado al rector para solucionar inmediatamente la situación.

Señaló que Guerra Liera se hace 'bolas', pues no está claro si el incumplimiento es por parte del gobierno estatal o federal, y que la retención no debería ser motivo para este adeudo con los trabajadores. Agregó que, si el mismo no es capaz de llevar esta gestión, debería retirarse del puesto.

"El financiamiento de la universidad lo tiene que trabajar él" dijo. "Nosotros le exigimos al rector que nos deposite la quincena, sobre todo por la situación de la contingencia de salud que estamos viviendo".

La Asociación de Jubilados recalcó que son la población más vulnerable, y que aún así tuvieron que salir y detener su cuarentena para dar a conocer sus exigencias.

Destacaron que son alrededor de 6 mil los jubilados que podrían verse afectados por la falta de pagos, de los cuales una gran parte dependen únicamente de este recurso.

"¿De dónde? Quién sabe, pero él tiene que asegurar por derecho constitucional el salario de sus trabajadores, incluyendo a sus jubilados", exclamó la presidenta.

Señalaron que el Sindicato Único de la UAS (Suntuas), lejos de velar por los derechos de los trabajadores, parece estar protegiendo en cambio al rector y su administración.

Agregaron que la falta del pago les tomó por sorpresa, y que no se les hizo un aviso de que no se pagaría hasta la rueda de prensa por parte del rector.