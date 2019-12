Jubilados de la UAS reclaman el pago de aguinaldos

Sinaloa.- Un grupo de jubilados de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) acudió a las instalaciones de EL DEBATE de Culiacán para dar a conocer que aún no han recibido el pago del aguinaldo, cuando el plazo máximo que debía cumplirse fue el pasado viernes, y acusaron que han sido humillados por parte del rector Juan Eulogio Guerra Liera.

Los inconformes informaron que las autoridades de la máxima casa de estudios les dijeron que hasta hoy, entre las 10:00 y las 12:00 horas, podrían cubrir dicha prestación.

Se manifiestan

“Venimos muy molestos porque la Universidad, el mal trato que se les da, no solo a los jubilados, sino también a los activos, en términos laborales y económicos, y en lo que se refiere principalmente a la prestación del aguinaldo, se está haciendo muy común y costumbre que en la Universi-dad se viola la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, que dice que el 20 de diciembre es el día máximo que tiene el patrón para garantizar al pago de aguinaldos a los trabajadores. Pero aquí en la Universidad se hizo una mala costumbre de pagarnos cuando el rector en turno le dé su gana”, externó Alfonso Guerrero.

Recordó que el año pasado, todavía el 24 de diciembre estuvieron desde las 10:00 horas, hasta casi las 16:00 horas, para recibir el pago del aguinaldo.

Indicó que el viernes pasado estaban citados desde las 10:00 horas, pero hasta las cuatro de la tarde les dijeron que sería ayer lunes que les pagarían esa prestación, lo cual no sucedió.

Por su parte, Maximino Camacho Acosta dijo que no es justo el trato que les está dando el rector de la UAS: “Ya basta. Esto es un acto de injusticia más que está cometiendo (el rector), y es aberrante, aparte de injusto lo que no está pasando con las autoridades de la UAS. Queremos también denunciar que la parte sindical, los líderes, tampoco alzan la voz, no hay ningún pronunciamiento, cuando a ellos les asiste, porque son representantes de las bases trabajadoras”, agregó.

Protesta

Jubilados se sienten dolidos por el trato que les está dando el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, y han tenido que hacer un gran esfuerzo, porque esperan recibir el pago de aguinaldos para hacer algunas compras para esta Navidad.