Jubilados del Gobierno de Sinaloa acusan retraso en pagos 

Sinaloa.- Trabajadores jubilados del área de Servicios Públicos de Gobierno del Estado denunciaron la falta de pagos en tiempo y forma, por lo que decidieron manifestarse en el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES); lo pagos son correspondientes del mes de enero, pues desde ayer, dijeron, acudieron a sus respectivos bancos y sus cuentas estaban en ceros.

Las afectados comentaron que solicitaron una explicación con personal administrativo del IPES, pero dicha petición les fue negada, con el argumento de que no estaban los responsables de esa área, y les adelantaron que este día se estaría realizando el depósito en sus cuentas.

Estela Inzunza, una de las perjudicadas, señaló que estos retrasos se han venido presentando desde hace mucho tiempo, y agregó que, en el caso reciente, intento comunicarse por teléfono al sindicato de Trabajadores al servicio del Estado y, al no obtener respuesta, decidió asistir al IPES en la ciudad de Culiacán.

“Solicité información a mi banco vía internet y no aparecía mi pago, por lo que decidí acudir personalmente, pues pensé que se debía a un error, pero ahí la señorita me dijo que no había ningún tipo de pago; no es justo, uno tiene compromisos con respecto al dinero que percibe, luego viene uno al IPES a pedir información y no nos atienden, solo nos dicen que hasta mañana sábado después de las dos de la tarde”, manifestó.

Por su parte, el director general del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, Julio Guadalupe Sánchez Aguilar, al enterarse de la problemática decidió atender primeramente a medios de comunicación, por lo que explicó que no existía retrasó alguno en los pagos, pues dijo que la ley no estipula una fecha para dicho pago.

“Se pagan los días 15 por usos y costumbres, pero, en la ley, no viene un día específico para ese pago; estamos haciendo adecuaciones que no se tenían. El pago queda para hoy mismo”, explicó.

Finalmente, Sánchez Aguilar acudió, personalmente, a informar a los manifestantes que se encontraban afuera del edificio que sus pagos ya estarían disponibles después de las cuatro de la tarde de ayer mismo.