Jubilados exigen misma modalidad de pago en el Palacio de Gobierno de Sinaloa

Sinaloa.- Los jubilados y pensionados del Gobierno del Estado de Sinaloa se manifestaron la mañana de este viernes en la explanada del Palacio de Gobierno para exigir que no se les cambie la modalidad de pagos, pues explicaron que se les esta depositando en Bancos Azteca y para ellos es más difícil y riesgo a la salud por la mínima cantidad de sucursales además de no contar con cajeros automáticos para sus retiros.

"Nos están pasando el pago de nuestras pensiones a Banco Azteca, nosotros por ningún motivo o razón queremos a Banco Azteca, porque es un banco que no tiene infraestructura para hacerle frente al pago de las pensiones, hay seis en Culiacán, no tienen cajeros automáticos y tienes que pasar a ventanillas", manifestó Leticia Salazar López Secretaria general de la asociación de jubilados y pensionados de Sinaloa.

Los jubilados piden a las autoridades que sus pagos de pensiones se sigan realizando a los bancos que ya están establecidos, pues para ellos es menos riesgo de exposición ante la pandemia y con mayores facilidades de realizar sus trámites correspondientes.

Además exigir que no se les cambie el pago a otro banco, los jubilados piden que se les aplique el 50 por ciento de descuento en todos los pagos de impuestos estatales que entro a vigor a partir del 2020 y no se aplicado.

También exigieron que se les haga efecto el seguro de vida que da el gobierno del Estado, mismo que se suspendido el 2017 y que se volvería activar con un plazo de dos años, que hasta la fecha siguen sin recibir.

Los afectados explicaron que se les hace injusto las decisiones que se están tomando en Gobierno del Estado, pues son adultos mayores que no pueden estar mucho tiempo de pie, que esta enferma y que no pueden ir a los bancos a cobrar al no estar en condiciones.

Así mismo manifestaron que no les han dado respuestas del porqué se tomó esta decisión ni les habían avisado, solo que eran instrucciones de arriba, sin dejar en claro una justificación al cambio.

Pese a que actualmente solo se están viendo afectados los que reciben sus pagos por cheque, pero aseguraron que la misma situación se aplicará para toda la nómina del estado entre ellos los 4 mil jubilados del Estado.