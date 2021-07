Jubilados y pensionados del IMSS piden sus ahorros de cesantía y vejez

Sinaloa.- El comité de jubilados y pensionados del IMSS exhorta a las autoridades correspondientes a que les sean entregados los ahorros de cesantía y vejez. En Sinaloa, 9 mil 500 jubilados exigiendo su derecho.

Demetrio peñuelas Villanueva, señaló que esta problemática la han arrastrado desde hace siete años a pesar de que el ahorro se encuentra en sus cuentas individuales, debido a que este es retirado por las afores y entregados de manera indebida a hacienda integrándolos al presupuesto general, despojándolos del patrimonio familiar.

Ya diferentes grupos de jubilados han manifestado su inconformidad a través de escritos, plantones y manifestaciones.

Lucha por recuperar sus derechos

Jubilados han manifestado su inconformidad. No son pensionados por ley del IMSS, son jubilados por su régimen de jubilación contemplado en su contrato de trabajo. El hecho de que sean un grupo de gente mayor no les impedirá continuar luchando por la justicia y no perderán el tiempo en la lucha.

Miles que se jubilaron de 1997 a 2015 recibieron los ahorros, sin embargo, se dejaron de entregar por una decisión política y llaman al presidente Andrés Manuel López Obrador a acatar sus propias frases ya que, él mencionaba que todo acto autoritario se disfraza en un discurso aparente de devoción y los encargados de impartir la ley solo sirven para encubrir los despojos, sin embargo, ante su dirigencia en la republica son casi 90 mil jubilados los despojados actualmente.

De los 9 mil 500 jubilados que están dentro de la nómina de Sinaloa, su promedio de ahorro esta entre los 300 o el millón de pesos o incluso 2 millones en caso de médicos por lo que a nivel nacional se deben alrededor de 35 millones de pesos hablando del total de 90 mil jubilados de la República.

