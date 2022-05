Juez ordena no destituir a Estrada Ferreiro de la alcaldía de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- El juez primero de Distrito en el estado, Carlos Reyes Flores, concedió la suspensión definitiva para que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro no sea destituido de su cargo hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo.

Sigue juicio político

El trámite del procedimiento de juicio político contra Estrada Ferreiro, que lleva la Comisión Instructora, no se detiene y sigue su curso normal, y no hay temor de que el presidente municipal acuda a acusar a los diputados ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, por ser un tema de aplicación de la ley y no de consignas, coincidieron el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Feliciano Castro Meléndrez, y el diputado sin partido Adolfo Beltrán Corrales.

Lo anterior, significa que el Congreso no puede emitir determinación hasta que el juez de Distrito resuelve mediante sentencia el juicio de amparo, pero realizó la precisión de que el Poder Legislativo local podrá presentar un recurso de revisión contra la suspensión definitiva en los próximos cinco días, que debe ser tramitado por el presidente de la Mesa Directiva y se emite ante colegiados magistrados con residencia en Mazatlán.

El morenista Castro Meléndrez manifestó que únicamente el pleno no puede votar el dictamen y por consiguiente, el primer edil no será destituido con la resolución de suspensión definitiva.

Puntualizó que los diputados no tienen conocimiento de las denuncias penales que interpuso la Auditoría Superior del Estado (ASE) hacia quien resulte responsable de las contrataciones públicas que se realizaron en el Ayuntamiento de Culiacán en 2019.

Dijo que se entiende por suspensión, como el detenimiento temporal de una circunstancia o situación jurídica, en la cual, el juez ordena que las cosas permanezcan en su estado actual hasta que la autoridad que promovió el amparo, resuelva.

Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya opinó que son resoluciones que ocurren en el medio jurídico y que el tema del juicio político está entre el presidente municipal y los diputados, por lo que él no lo pondría sobre la mesa este tema.