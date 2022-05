Juez paraliza al Congreso en el juicio contra Estrada Ferreiro

El Consejo de la Judicatura Federal admitió y concedió la suspensión del juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Con esta resolución, el Congreso del Estado está impedido a dictar la resolución (destitución o no) definitiva contra Estrada hasta que se agote el procedimiento de amparo que él interpuso para defenderse.

La resolución generó opiniones encontradas entre diversos sectores y actores políticos.

El documento

De acuerdo al documento dado a conocer por el Consejo de la Judicatura Federal, Estrada Ferreiro solicitó la medida cautelar para el efecto de que se suspenda el procedimiento de instrucción del juicio político iniciado en su contra y, como consecuencia, que no se le separe de su cargo como presidente municipal.

Sin embargo, la Comisión Instructora del Congreso podrá seguir recabando y analizando las pruebas en su contra.

Al ser entrevistado en este tema, el presidente municipal aclaró que no se suspende el juicio político en su contra, lo que el juez ordena al Congreso es que no resuelva nada hasta que se realice una audiencia constitucional, la cual será el mes de junio, y de allí no sabe cuánto tiempo se tardará en resolver su caso.

Mientras personas cercanas al alcalde celebraban la suspensión, otros calificaron como una pesadilla que el alcalde continúe.

Al ser cuestionado sobre si estaba preparado para dejar el Ayuntamiento, molesto, Estrada contestó que no va a salir ni en sueños.

Dijo que hasta ayer no había tenido acercamiento con los legisladores, quienes se niegan a recibirlo porque son “muy soberbios”.

Respecto a que algunos regidores no aprobaron que se retirara la controversia constitucional que se interpuso por parte del Ayuntamiento para no homologar las pensiones de las viudas de los policías, y la cual es uno de los motivos del juicio político, aseguró que no tiene ninguna responsabilidad porque la puso la síndica procuradora, y el retirarla lo prohíbe la ley.

Notificación

Después de las 9:00 horas de ayer, fue notificado el Congreso del Estado de la suspensión provisional ordenada por el Consejo de la Judicatura Federal, pero se sostuvo que la Comisión Instructora sigue con el juicio político y esperarán la audiencia incidental del 25 de mayo para que emitan la resolución definitiva y, en su caso, se ordene que se llegue a la etapa final de este proceso.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, afirmó que cualquier mexicano puede acudir ante las instancias que consagra la propia ley y presentar los recursos que juzgue pertinentes, como el amparo.

El diputado del PRI Luis Javier de la Rocha Zazueta explicó que lo ordenado por el juez federal es una suspensión provisional, y el procedimiento de juicio político sigue.

Lo único que afecta es al momento de la notificación de la sentencia hasta que se resuelva el incidente provisional. A partir de este acto procesal, explicó que el Poder Legislativo estatal tiene cinco días para dar respuesta al juez federal.

Por su parte, el gobernador del Estado Rubén Rocha dijo que está claro que el alcalde no va a retirar la controversia constitucional que interpuso contra las viudas, por lo cual no se le entregarán los 20 millones de pesos que se le iban a dar de apoyo y que con esto sigue avanzando el juicio político.