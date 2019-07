Jueza declara culpable al exsecretario técnico de Turismo

Sinaloa.- Por primera ocasión en Sinaloa, un exfuncionario del Gobierno estatal fue llevado a juicio oral y declarado culpable del delito de desempeño irregular de la función pública.

Durante la explicación de la sentencia, se reconoció que el exsecretario técnico de la Secretaría de Turismo realizó el desvío de recursos por la cantidad de 8 millones 561 mil 798 pesos, esto debido a las pruebas que presentaron las cuatro auditoras, que confirmaron que los 41 cheques fueron firmados por él y depositados a las empresas LMT Vacation y Canwest para el pago de tres campañas publicitarias; sin embargo, la jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada explicó que los cheques no contaban con la evidencia, que sería el contrato, imágenes de revistas, audios publicitarios de radio o televisión o alguna otra prueba; además de especificar que tampoco se llevó a cabo una licitación pública previa antes de hacer los pagos para que fueran otras empresas las que pudieran prestar este servicio que se buscaba.

La sala regional de la zona centro del Tribunal de Justicia no encontró pruebas en las que se pueda exculpar al acusado por este delito.

Al concluir la lectura del dictamen de sentencia, se especificó que es condenado por haber hecho un desempeño ilegal en su función pública con dolo, ya que estaba dentro de sus facultades la administración de los recursos públicos, y haber cometido esta falta generó un daño patrimonial al estado.

El exfuncionario estatal, a su ingreso a los juzgados donde conoció su veredicto. Foto: El Debate

Sentencia

La jueza determinó una audiencia más para el proceso de individualización, donde las partes podrán explicar el tipo de sentencia que pudiera proceder, ya sea reparación del daño o una sentencia de prisión. Ambas partes fueron citadas para esta etapa el próximo 9 de julio.

A la salida de los juzgados se buscó una entrevista con los abogados que llevan el caso de Luis Ángel P., pero evitaron dar una declaración, hasta conocer el veredicto final.

Fallo

Sobre la acusación de peculado en la parte final del juicio que se realizó contra el ex servidor público, fue absuelto de este delito por la jueza; mientras que en el delito del desempeño de la función pública fue condenado.

Esto al señalar que no está permitido en la ley hacer una adhesión de un delito nuevo, pues la Fiscalía General del Estado tuvo la oportunidad de hacerlo cuando se vinculaba el debido proceso. “No habían acusado en momentos previos, la Fiscalía alteró los hechos”, dijo la jueza.

Durante la etapa de alegatos finales, la parte acusadora remató su debate señalando que el ex servidor público debía ser sentenciado no solamente por desempeño irregular de la función pública y peculado, esto al asegurar que tenía pruebas de que se hicieron depósitos a familiares por una cantidad de 2 millones de pesos; sin embargo, la jueza consideró que estos hechos no fueron incluidos para demostrarlos, por lo que se cometió una violación al debido proceso.