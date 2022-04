Juicio político a Estrada Ferreiro debe ser justo y sin ataques, opinan abogados

Sinaloa.- Abogados opinan que el juicio político contra el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, debe ser justo y no una componenda política.

El presidente de la Asociación Política de Abogados en Sinaloa, Daniel Cebreros Ordóñez, expresó que este procedimiento se debe hacer de manera justa, y no por pleitos internos en el partido o personales.

Reiteró que no se debe caer en excesos, pues la valoración que se haga debe ser únicamente jurídica y no política, ni mucho menos personal. “Si se hace política y personalmente, entonces se trastoca y no es lo conveniente, no es lo correcto. Yo creo que a los actores que están solicitando los mueve más el asunto personal y las influencias que hay”.

El abogado asegura que no ve fuera de su cargo a Estrada Ferreiro, pues es una situación que se debe de resolver entre ellos, además de que es muy difícil que el Congreso destituya al presidente cuando aún no ha cumplido un año, pues había que hacer elecciones, ya que no puede nombrar un interino antes del año.

Elementos

El juicio político no debe de ser de acuerdos, debe de aplicarse si existen los elementos para que se le destituya del puesto con toda la contundencia, pero que no se llegue a ninguna negociación política, porque no se trata de eso, se trata de un procedimiento jurídico y legal, opinó Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados.

Dijo esperar que los diputados locales actúen con mucha responsabilidad, apegados a los principios legislativos y que no sea nada más un destello en el que quieren llegar a negociaciones políticas. “Debe ser un procedimiento legal, y esperemos que no lo utilicen para componendas políticas, queremos que lo utilicen para que se siente un precedente en Sinaloa”.

Postura

A favor del juicio político contra el alcalde

Importante y de precedente que el Congreso de Sinaloa esté tomando en cuenta las quejas ciudadanas para darle seguimiento al juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, celebró Óscar Sánchez Beltrán, presidente de la Unión de Locatarios del Centro (ULCC).

Recordó que el comercio del sector centro del municipio ha sido uno de los más afectados con la actual administración, por lo que se considera como positivo que se juzguen las acciones de Estrada Ferreiro.

“Este hecho forma precedente en Culiacán. Es muy importante que se hayan tomado en cuenta las denuncias, la voz, las quejas de los culiacanenses sobre la actual administración municipal”, dijo.