Julio Cascajares busca fortalecer el deporte en Sinaloa: "Vamos a ir por el barrio, por la raza"

Sinaloa.- Después de que el gobernador electo de Sinaloa Rubén Rocha Moya, diera a conocer en conferencia de prensa que el nuevo director del Instituto Sinaloense del Deportes (ISDE), sería Julio César Cascajares, comentó que trabajará con un sentido humanista para dar continuidad al nivel de deporte que ya se tiene, y fortalecer el deporte popular.

"El deporte es salud, es familia, es convivencia; es una actividad vital, hay mucho sentido social ahí", dijo durante entrevista que se realizó en el programa "Deporhits" de la Radiodifusora institucional del gobierno del estado - Radio Sinaloa - , en donde el próximo director del ISDE agradeció la oportunidad que le brindó el gobernador electo Rubén Rocha Moya para estar frente al instituto impulsor del deporte en la entidad.

“El gobernador electo se enfocó en la calidad humana, él vio eso en mi persona, y es ahí donde vamos a trabajar: en la calidad humana, ese es el punto clave; la idea es seguir fortaleciendo lo que se ha hecho durante muchos años en el deporte en Sinaloa. "Para fortalecerlo vamos a ir por el barrio, por la raza, por lo popular ahí hay mucho talento y ahí vamos a llegar”.

A pregunta expresa en relación con el ambiente deportivo, comentó que durante cerca de 20 años ha estado dentro del deporte profesional, lo cual le ha brindado la oportunidad de conocer la situación que se vive dentro de esta disciplina y de quienes la practican.

“De verdad te lo digo de corazón, soy muy exigente conmigo mismo, no me gusta quedar mal. Yo no soy político, sin embargo, estoy tomando una decisión importante, no porque quiera figurar, sino porque es una oportunidad que yo busqué, siempre supe que esto era mi medio, es donde yo quería estar y he hecho muchas cosas para poder estar vigente y no salirme de donde yo quiero estar, que es el deporte”, reiteró.

El próximo director del ISDE se comprometió a trabajar sin distingos, principalmente con los entrenadores para que el deporte de Sinaloa siga sobresaliendo y el talento local se exponga a nivel mundial.