Julio César afirmó que saben quién asesinó a Rafael

Culiacán, Sinaloa - Julio César Chávez inició la conferencia pidiendo disculpas por la declaración que hizo en contra del gobernador de Baja California.

"Quiero disculparme, la verdad, porque fueron palabras muy groseras. Estaba dolido y muy enojado. Ver a mi madre sufriendo me hizo actuar así. Le pido disculpas al gobernador porque sé los momentos complicados que vivimos", dijo el ex campeón mundial de boxeo.

También habló respecto a los comentarios hechos el día de ayer sobre sus "amigos de toda clase". Afirmó que, a partir de ello, la prensa había deducido que pediría ayuda a sus amigos narcotraficantes. "Toman las cosas a como les conviene: no quise decir eso", declaró.

Julio César dijo que lo más importante de este asunto es ver tras las rejas al delincuente responsable de la muerte de su hermano y espera que el gobierno de Quirino Ordaz Coppel tome cartas en el asunto.

Julio César Chávez dio una conferencia de prensa. Foto: EL DEBATE.

"Si yo fuera gobernador o presidente de la República, implementara una ley para los delincuentes: que les den pena de muerte, que los quemen vivos", expresó.

Respecto a su seguridad afirmó que no piensa aumentarla, puesto que "yo no le debo nada a nadie y la gente me quiere por lo que me he ganado".

Julio mencionó que tienen identificado al agresor de su hermano, el cual fue alguien cercano que conocía bien a Rafael; sin embargo, no pudo dar más pistas para no alertarlo.

Por ultimo, Chávez aprovechó para anunciar que en el Parque Revolución hará una pelea de exhibición en un mes y medio en honor a su hermano, en la que también estará Chávez Jr.