Julio César, joven con cardiopatía diabética, hace su primera comunión en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Para Julio César Salazar el hacer su primera comunión significó un día muy especial, porque se rodeó de las personas más importantes que lo han ayudado a salir adelante en medio de esta enfermedad y cumplió su deseo de renovar su fe.

Al tener muy poca movilidad en sus piernas la misa se celebró en la casa de Julio y fue presidida por el padre Miguel Ángel de la Iglesia del Carmen en Culiacán, quien al conocer por la terrible situación que atraviesa el joven se ofreció ayudarlo con su preparación para que recibiera la eucaristía.

El joven de 21 años que padece de cardiopatía diabética expresó que: “es un momento demasiado difícil para mí, la enfermedad ha sido un reto que aún estoy luchando y siento que el hecho de sentir fe en algo es importante, por eso yo deseaba hacer la primera comunión, genuinamente nunca he sido creyente de nada, pero, siento que la fe es algo que te ayuda a salir adelante, y siento que con esto (recibir la eucaristía) reforcé mi fe y siento que ya no voy a estar solo nunca más”.

Además, agradeció a cada una de las personas que le han brindado su ayuda, tanto económicamente, como con medicamentos y despensas, asimismo agradeció al director de la Facultad de Administración y Contaduría, ya que lo inscribió en este nuevo ciclo escolar para que no pierda sus estudios, le consiguieron una beca y ya se reactivó su seguro social, para que ya no este gastando en consultas, ni medicamentos.

“El director es una persona muy humana, humilde y buena persona y se comunicó conmigo y me dijo que busca apoyarme, porque ese es mi trabajo apoyar a los jóvenes y se ve que tú tienes muchas ganas de salir adelante y los apoyos que me dio es que él mismo me inscribió en la escuela, me va a conseguir la facilidad de entregar trabajos a los maestros y además una beca para que yo siga adelante con mis estudios”, agregó Julio César.

Si alguien desea ayudar a Julio César puede hacerlo al número de cuenta: 4152 3133 3692 0348 o bien comunicarse al número telefónico: 66-74-79-09-81, cualquier apoyo será de gran utilidad para él y su familia.