Julio César murió atropellado cuando iba a vender leña para comprar leche para su bebé en Culiacán

Sinaloa.- En un ataúd gris, sin una sola flor es velado el cuerpo de Julio César, este hombre padre de cuatro hijos perdió la vida por la carretera Culiacán-Navolato, cerca de Aguaruto.

Debido a que no tienen casa y viven bajo un tejaban, a Marisela Corrales Acosta su esposa le permitieron que lo velaran en una pequeña iglesia cristiana ubicada en la colonia el Chorizo 2 en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán, Sinaloa.

Marisela está en shock, en días pasados su hija de 15 años perdió la vida en un accidente de motocicleta el cual ocurrió casi a la entrada de la sindicatura, ahora vela a su esposo y no sabe qué va hacer para sacar adelante a sus cuatro hijos, tres de ellos juegan y ríen sin imaginar el dolor de su madre y ajenos a que su padre ya no estará con ellos, Marisela por el contrario casi no puede hablar.

No ha podido velar bien a su esposo, no tenía dinero para el funeral y algunos habitantes de la sindicatura se pusieron a hacer una colecta y le juntaron un poco, pero todavía tienen la deuda en la funeraria.

Y nosotros, nos quejamos de que estamos mal”, dice una adulta mayor al voltear y ver el ataúd en donde yace Julio César”. La imagen del ataúd gris, sin una sola flor provoca conmoción.

Pese al dolor Marisela y tres de sus hijos fueron este día a la sindicatura porque se enteró de que allí estaban haciendo una colecta para ella, por parte de trabajo social le entregaron lo poco que había llegado, pero requieren de mucho más. Quien desee apoyar a Marisela puede marcar a los teléfonos 667315 2630 y 6674287337 y el de la sindicatura 667100207, en la sindicatura se están recibiendo apoyos.

Habitantes de Aguaruto piden la intervención de las diversas autoridades de la Comisión de Atención a Víctimas, de los DIF, Culiacán y Sinaloa, así como todos los organismos que puedan unirse para apoyar a Marisela y a sus hijos con un techo en donde vivir y con alimentos.