Justino y María necesitan urgente atención médica

Sinaloa.- Desde hace trece años, el matrimonio que conforman Justino Rodríguez y María de Jesús Juárez Zepeda ha enfrentado diversas adversidades, entre ellas, enfermedades degenerativas, teniendo que lidiar entre la esperanza y la falta de atención médica inmediata.

Justino relató que primero empezó él con la pérdida de la vista de un ojo, el cual se trató por medio del IMSS y sector privado; sin embargo, a los meses, su esposa empezó con ataques epilépticos severos, los que impidieron continuar con su trabajo.

A lo largo de los años, la salud de ambos ha empeorado, María se encuentra bajo tratamientos psiquiátricos y en espera de la entrega de los resultados de un estudio para determinar si padece cáncer en el estómago a raíz de un tumor que le salió hace meses.

Mientras que su pareja se encuentra perdiendo la visibilidad en su otro ojo, situación que le preocupa porque es él quien en días de crisis le ayuda a trasladarla al hospital o bien hacer los trámites de sus citas y análisis clínicos.

Pensión

Justino, al tener la discapacidad en su vista, logró tener su pensión desde el momento que le fue diagnosticada la enfermedad; sin embargo, la cantidad de 2 mil 400 pesos que recibe cada mes es insuficiente para el gasto de alimentación, luz, agua y cubrir los estudios de su hija de 16 años de edad, que cursa el bachillerato y de quien esperan apoyar hasta que termine sus estudios profesionales.

Por eso han luchado para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgue la pensión que corresponde a María de Jesús, pero esta le ha sido negada, por lo que interpusieron una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para que se le hiciera el pronto pago de su pensión, tomando en cuenta las actualizaciones del salario mínimo que se ha hecho desde el 2013 que solicitó su pensión. “Nos dieron a favor la demanda, pero en el área jurídica del IMSS no quieren acatarla”, dijo Justino, quien solicita desesperadamente a la dependencia federal que agilice el trámite para que su esposa pueda recibir este beneficio que le corresponde por derecho, al haber trabajado por más de 20 años.

Alimentación

Con los ingresos que perciben no les alcanza lo suficiente para que María de Jesús pueda tener una alimentación sana y balanceada, que es lo recomendado por los médicos, en especial por el tumor que se les detectó en el estómago, por lo que se han inscrito en programas de apoyos para despensas donde se les entrega frijol, lentejas, arroz y atún, pero esto no resulta suficiente, ya que María de Jesús requiere de frutas, verduras y proteínas, y al no comer lo suficiente, la mujer de 50 años de edad, en un lapso de seis meses, ha logrado perder veinte kilogramos, y su salud poco a poco se agrava y corre peligro su vida.