Karla, mujer embarazada muere en Sinaloa sin saber si sufría covid-19 o no

Culiacán, Sinaloa.- "Yo sabía que si internaban a mi hija en el Hospital General la sacaría en un ataúd": Mónica ha relatado todo lo que sufrió su hija Karla al estar supuestamente contagiada por covid-19.

Todo inicio cuando Karla quien tenía 7 meses de gestación a finales de mayo inicio con dolor de cadera, su mamá la llevó al Hospital General de Eldorado, municipio de Culiacán, de dónde son originarias para recibir atención médica.

A su llegada un vigilante qué no es médico le dijo qué llevaba sintomas de covid y qué debía ser llevaba al área covid, su mamá no aceptó, por lo que logró qué su hija fuera ingresada al área de urgencias. Ahí se le indicó qué no se explican el dolor de cabeza y sería dada de alta.

Los días pasaban y Karla presentaba dificultad para respirar hasta que un día se puso grave y se decidió enviarla al Hospital de la Mujer. Ahí al hacer un cuestionario durante una hora determinaron que era paciente covid y qué si la atendian podría infectar otras embarazadas .

Por lo tanto, se hizo el envío al Hospital General de Culiacán, a su llegada médicos le informaron qué no contaban con un ginecólogo por lo que molestos, llamaron al jefe en turno del Hospital de la Mujer para reclamar por qué habían hecho ese envío.

Mónica, mamá de Karla mencionó qué el médico en turno le dijo qué su hija con medicamento iba a mejorar y debía guardar reposo en casa .

Mamá e hija regresaron a casa, durante la semana que pasó en reposo Karla manifestaba no sentirse bien, pero aún así decidió viajar para ir por uno de sus hijos que vivía con su papá en Durango y a quien tenía tiempo sin ver.

A su regresó del viaje, Karla llego con dificultad para respirar, pero se sentía contenta de tener a su hijo con ella, decidió descansar pero siguió con síntomas.

Por lo qué su familia decidió llevarla de nueva cuenta al hospital su respiración era muy rápida.

Fue llevaba en ambulancia al Hospital General de Culiacán donde la ingresaron al área covid y aislaron en un cuarto donde estaría ella sola .

Los días pasaban su esposo y hermano estaban con ella, incluso podía pasar a verla. Ella tuvo mejoría a los 3 días incluso los médicos le habían anunciado sería dada de alta .

Su mamá no pudo estar con ella, ya que también debía estar aislada por sentir sintomas de Covid-19.

El viernes Karla envía un mensaje a su mamá diciéndole qué se sentía muy agotada, que se cuidarán y le dijera a sus hijos qué los amaba.

Su mamá notó raro ese mensaje, lo sentía como una despedida por lo qué empezó a sentirse intranquila.

Horas más tarde del 13 de junio le habían avisado qué su hija había fallecido.

Su mamá entro en shock, rápido buscó saber si al menos habrian podido salvar la vida de la bebé que sería una niña.

Los médicos le dijeron qué no, su madre explica qué a su hija la dejaron sola nunca fue un especialista a verla y justo el día de su muerte Karla le había enviado un mensaje qué la enfermera le había cerrado la puerta y si necesitaba algo nadie la escucharía.

Karla falleció sin tener una prueba Covid, se desconoce si su resultado fue positivo o negativo. Además en su expediente le añadieron era fumadora y no tenía un control prenatal.

Su madre ha decidido alzar la voz para que este caso no se vuelva a repetir, señala que en el Hospital de la Mujer la atención le fue negada y tal vez de haber sido recibida su vida se hubiera salvado.

Exige al Secretario de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres y gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel investiguen el caso y saber por qué también se dejó morir a una bebé.

