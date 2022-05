Kínder y secundaria sin energía eléctrica tras sufrir robos en Culiacán

Sinaloa.- Al arreciar el calor, los niños del kínder María Haydee Barraza de Calderón empiezan a voltear de un lado a otro y se echan aire con sus manitas. Miran hacia el techo, pero se encuentran una y otra vez con que no hay aire acondicionado.

En este plantel educativo, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, los delincuentes entraron a robar en 30 ocasiones durante la pandemia y se llevaron todo el cableado de energía eléctrica y lo desmantelaron.

El pasado mes se decidió que regresaran los niños a clases presenciales, pero no tienen luz. Para poder mitigar un poco el calor, los profesores trabajan con las puertas abiertas. Los padres de familia y niños piden auxilio al gobierno estatal.

Sin regreso

Ayer, los padres de familia de la escuela secundaria Antonio Nakayama, ubicada muy cerca del kínder, fueron convocados a junta, pero entre los anuncios que les dieron es que los alumnos aún no pueden regresar a clases debido a que no les han instalado el cableado eléctrico y no se puede trabajar sin abanicos, las aulas se convierten en hornos.

En el plantel se encontraba personal del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa, quienes aseguraron que se han realizado importantes mejoras, pero falta por instalar todo lo eléctrico y no se sabe cuándo quedará concluido.

El director, Salvador Herrera, aseguró que los alumnos ya quieren regresar, pero el temor es que con las altas temperaturas se deshidraten. Dijo que ya quiere escuchar todo el bullicio de los estudiantes, que los que van a salir este año puedan despedirse de su escuela y compañeros, y para ello solo necesitan un pequeño empujoncito del gobernador Rubén Rocha.

Dos alumnos dijeron estar deseosos de volver a su segunda casa porque ya quieren convivir con sus maestros y compañeros.