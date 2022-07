La CFE promete inversión millonaria contra los apagones en Culiacán

Sinaloa.- Tras una manifestación realizada en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de un grupo de inconformes, entre ellos líderes sociales y habitantes de sindicaturas, lograron una reunión con el superintendente de CFE en Culiacán, Omar Santana.

De acuerdo a Óscar Sánchez, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán, el funcionario federal anunció una inversión millonaria para poner fin a los apagones en la ciudad, los cuales han provocado la pérdida de 4 millones de pesos en equipos y en productos perecederos en los establecimientos del centro de la ciudad.

Compromiso

Sánchez informó que se plantearon dos temas en la reunión: el primero, cómo se solucionaría el problema de los daños que se generaron con los apagones y, segundo, si habría inversión en la red de distribución de la CFE, que sigue a cargo del gobierno federal.

Detalló que Santana se comprometió a que la CFE realizaría el cambio de los transformadores y del equipo que sea necesario en los sitios en donde se han registrado apagones.

“El superintendente manifestó que cuentan con el equipo y el recurso financiero necesario y que no hay tope. La inversión lo dirán las mismas necesidades que se vayan encontrando”, expresó.

Las acciones por parte de la CFE se iniciarían desde ayer en las comunidades del valle de Culiacán, con brigadas de apoyo hasta de otros municipios y, desde el lunes próximo, en la zona centro urbana de Culiacán.

Fallas en la energía

Omar Santana les informó que el 40 por ciento de las fallas del servicio se debe a cortos generados por el daño a la red por los árboles y por consumos irregulares no contratados.

En un recorrido realizado por la ciudad, se pudo observar que urge la poda de árboles en el Eje Federalismo, al entrar a la colonia Infonavit Humaya, por el bulevar Maquío Clouthier, bulevar Zapata, la Calzada Aeropuerto y hacia la carretera Navolato.

La poda de árboles, de acuerdo a opiniones de los ciudadanos, debieron haber iniciado antes de la temporada de lluvias, porque los árboles altos son un peligro para la ciudadanía y más cuando están entrelazados con los cables de alta tensión. También en la ciudad hay muchos postes de la CFE ladeados y deteriorados..

Vecinos del Infonavit Las Flores denunciaron que les ha fallado el servicio de energía eléctrica y les preocupa cuando ven que corre mucho viento porque los brazos de los árboles no paran de moverse junto con los cables de la CFE.

La Voz del Experto

Expertos deben cortar los árboles: Joel Retamoza, ambientalista

No se oponen a que corten los árboles, dijo Joel Retamoza, de la Alianza Ambiental, lo que piden es que realicen esta tarea personas que tengan conocimiento, para que no dañen los árboles y que no se electrocuten. Indicó que, independientemente de que si los árboles son muy viejos, se tienen que podar para que no ocasionen cortocircuitos. Desmintió que los ambientalistas se estén negando a que corten los árboles y pide a las autoridades que no les echen la culpa.

Contexto

Sector comercial, el más afectado en la ciudad

Las primeras lluvias en el municipio, en su mayoría muy intensas y con fuertes vientos, han provocado el daño de los transformadores. Los cortes de energía afectan a los comerciantes y empresarios, principalmente del giro restaurantero, los cuales han tenido pérdidas de aparatos y alimentos perecederos. En una primera instancia, los representantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) les dijeron que no responderían a los daños indirectos causados por las tormentas eléctricas, de acuerdo a que así está establecido en la CFE.