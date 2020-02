La Ceaiv da seguimiento al feminicidio de Guadalupe

Sinaloa.- El feminicidio es el delito que evidencia de forma directa la constante violación de los derechos humanos de las mujeres, y este no culmina en la pérdida de la vida de las mujeres, sino que trasciende hacia los familiares y los seres queridos, a quienes afecta la falta de la mujer que ha fallecido por esta causa.

Los familiares entonces se configuran como víctimas indirectas. Tal es el caso de la bebé que fue recogida del departamento en Cañadas, donde fue brutalmente asesinada su madre, Guadalupe N., de apenas 24 años de edad.

La Ley General de Víctimas en México protege a quienes sobreviven a un delito violento y a quienes les han sido violentados sus derechos humanos. Dando seguimiento al sensible caso de Guadalupe, EL DEBATE investigó si actualmente los familiares han tenido el apoyo que se les debe otorgar en materia de derechos humanos.

Hubo atención desde el inicio

Desde esta casa editorial se recurrió a la voz del comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas, Óscar Fidel González Mendívil, quien comentó que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (Ceaiv) siempre está en contacto con los agentes del Ministerio Público, y que en el desafortunado caso del feminicidio de Lupita se envió personal a las agencias ministeriales de manera que se pudiera atender a la brevedad el caso.

Dada la situación, lo principal era asegurar la protección a la menor, hija de Guadalupe N., quien fue encontrada en el lugar de los hechos, por lo que se estuvo al pendiente de que se hiciera lo necesario para cuidar su bienestar, y también se habló con los familiares de la víctima, y ahí en el Ministerio Público se les informó sobre los derechos a los que tienen acceso y las formas de apoyo que se les pueden otorgar, porque en el caso de víctimas de delitos violentos es el Ministerio Público el que canaliza; y en el caso de violaciones de derechos humanos sería las Comisiones Nacional o Estatal de los Derechos Humanos.

Gestionan la ayuda pertinente

El comisionado informó que se ha hecho ya el trámite de apoyo de gastos funerarios a la familia de Guadalupe N., y que ya han absorbido los gastos generados en tal situación.

De igual forma, se les ha asesorado legalmente y están vigilando que reciban atención y apoyo psicológico. González Mendívil mencionó que si bien no tienen este departamento en la Comisión, se ponen en contacto con organizaciones gubernamentales, como el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), el Instituto Sinaloense de las Mujeres u organizaciones de la sociedad civil, quienes además constantemente les canalizan casos, y son aliados de primera, refirió.

Esperan facilitar una beca a la niña

Cuando ha pasado suficiente para que los familiares hayan realizado el proceso de duelo, estarán al pendiente para ver de qué manera pueden continuar la gestión de apoyos: “Esencialmente, lo que se nos deriva de manera inmediata es la necesidad del apoyo de una beca escolar, porque es un gasto muy fuerte, un gasto constante, porque no estaba preparada la familia que recibe a la menor; y el otro es el tema de salud de los afectados, pues parece que no, pero con el tiempo se van haciendo evidentes las afectaciones en salud, que pareciera que no son consecuencias del hecho victimizante, pero en muchos casos sí lo son», refirió.

Carecen de fondos para dar más apoyo

Óscar Fidel González opinó que los feminicidios, y en general el asesinato de mujeres, así como el aumento de violencia en el estado, son preocupantes; que el año pasado, a razón de estos delitos, registraron 19 casos (diez de víctimas directas y nueve de víctimas indirectas), y que realizan muchos esfuerzos para atender a las víctimas de delitos mediante apoyo económico, jurídico y psicológico; la canalización a becas educativas y también dar atención a quienes se les han violentado los derechos humanos mediante el fondo para la reparación integral del daño.

Sin embargo, lamentablemente, en muchos casos no se logra dar el apoyo, pues carecen de fondos económicos para hacerlo. Comentó que si bien les aprueban un presupuesto anualmente, este no se les hace llegar a tiempo, que este año se asignaron 10 millones de pesos, pero, al igual que el año pasado, no se les ha depositado.

«Es nuestra limitante fundamental», lamentó.

Aunque con el recurso operativo se apoya a las personas, se sigue gestionando continuamente el recurso para que, en lo posible, los familiares de las víctimas puedan hacer efectivos sus derechos.

González Mendívil hizo un llamado a las autoridades competentes, a quienes autorizan los presupuestos y los recursos, pues actualmente están trabajando en mejorar la infraestructura de la Comisión, impulsando la creación de un área específica para la asesoría jurídica a víctimas, al mismo tiempo que se realiza la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Víctimas, y que considera son prioridad en un estado como Sinaloa.