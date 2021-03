La Comisión de Vivienda condonará los intereses de pago

México.- Con el fin de beneficiar a las familias más vulnerables, con motivo de que actualmente se presenta la cantidad de 6 mil personas morosas en el estado de Sinaloa, la Comisión de vivienda condonará los intereses acumulados con el fin de que se regularicen en los pagos

El director general de CVIVE, Noé Heredia Ayón informó que, en el año 2020 hubo una reducción de aproximadamente 40 por ciento respecto a la aportación de pago, lo cual lo adjudican al desempleo y la crisis económica causada por la situación del Covid-19 por lo que, condonaran los intereses a los usuarios siempre y cuando acudan a la institución donde se les generará un acuerdo conforme al convenio al que pertenecen

El programa comienza oficialmente el día de hoy y por el momento no tiene fecha de cierre, ya que, se medirá en función de la respuesta de los usuarios y a partir de ello se estipulará la fecha límite.

Noé Heredia Ayón señaló que, es importante tener claro que quien no acuda a la Comisión de Vivienda y no haga convenio no se verá beneficiado.