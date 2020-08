La Covid-19 obliga a mejorar la prevención de la salud en Sinaloa

Sinaaloa.- Tras cuatro meses de pandemia en Sinaloa, el coordinador estatal de seguimiento médico de COVID-19 de la Secretaría de Salud dijo, en transmisión en vivo para EL DEBATE, que han atendido a más de cien mil personas de manera telefónica por medio del call center habilitado por Gobierno del Estado.

Dijo que al día de hoy también han atendido a más de 50 mil personas de manera directa, lo cual ha sido un factor de importancia para mantener la capacidad hospitalaria sin saturación, así como 35 mil personas han recibido atención psicológica por medio del sistema DIF.

Estrategia y tasa de letalidad

Sin embargo, a pesar de la atención telefónica y la entrega de medicamentos, Sinaloa continúa con una tasa de letalidad más elevada que otros estados de la república. Respecto a esto, el coordinador de seguimiento médico refirió que desde el inicio de la estrategia resultó notorio que a una gran cantidad de personas le costaba decir que tenía o que podía tener COVID-19.

Dijo que el equipo del call center COVID-19 comenzó a observar que las personas que llamaban ya tenían cinco días con síntomas, y posteriormente transcurrían otras 24 horas por lo menos para entregarles medicamento, por lo cual transcurrían hasta siete días, los cuales son fundamentales en la evolución de la enfermedad para que esta no se agrave y requiera hospitalización. Por esta razón modificaron el protocolo de atención, y desde hace un mes a la persona con síntomas que se comunica se le pide que inicie con el tratamiento desde el primer día.

Cristhian Aldo Muñoz Madrid

Lugar: Culiacán, Sinaloa

Profesión: médico

Trayectoria: actualmente es coordinador estatal de seguimiento médico COVID-19 por la Secretaría de Salud y comisionado estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.

Es maestro en Salud Pública en la UNIP, y ha fungido como docente en la Universidad de Durango.

Foto: Cortesía

La COVID-19 se acompaña de miedo

A decir del Dr. Muñoz, lograr que Sinaloa se encuentre en semáforo epidemiológico color naranja ha sido una labor titánica de 24 horas, los siete días de la semana, por los funcionarios encargados del área de la salud.

Se refirió a la entrega de los medicamentos a domicilio, que a partir del 16 de abril se implementó con el protocolo de atención a la población. Dijo que esto obedeció a que la mayoría de personas que se comunicaban al call center solicitando orientación y atención manifestaban mucho temor e incluso pánico a salir de sus domicilios: «El COVID-19 está muy asociado al estrés, a la ansiedad, al miedo y a muchas de las situaciones que estamos viviendo», afirmó.

Dijo que incluso esta situación la vivió en carne propia cuando dio positivo a la COVID-19, y este hecho lo obligó a empatizar con sus pacientes de mejor manera. Comentó que, con todo el respeto a sus compañeros de profesión, al inicio de la pandemia nadie quería ir a entregar medicamentos por tratarse de una actividad considerada peligrosa y de alto riesgo.

De acuerdo con la explicación del doctor Muñoz Madrid, ante ese escenario, el equipo que dirige de la Comisión Estatal de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones fue pionero en ir a entregar medicamentos hasta en cincuenta domicilios por día.

Explicó que durante este periodo repartieron a cuatro mil personas los fármacos que en grupo de expertos de la salud se determinó como cuadro básico para COVID-19, como azitromicina, ivermectina, cloroquina, entre otros, dependiendo de la situación específica de cada paciente.

Sin embargo, actualmente las entregas a domicilio se reservan para pacientes con discapacidades o adultos mayores con dificultad de movilidad.

Desde que inició la nueva normalidad y se incrementó la movilidad de las personas, se pusieron a disposición veinte puntos distribuidos en todo el estado, donde los pacientes pueden enviar a sus familiares a recoger los medicamentos que se entregan por parte de la Secretaría de Salud. Para conocer su ubicación puede llamar al call center COVID-19 al 6677 130063.

Pruebas de COVID-19 son diagnósticas

El Dr. Muñoz dijo que el laboratorio estatal no ha tenido escasez de reactivos, pero que Salud Digna ha apoyado con más de tres mil pruebas al call center y en equipo con el laboratorio estatal, pero que todos son atendidos a través del call center.

Aseguró que lo más importante es la salud de las personas, que si bien la prueba es importante para confirmar la portabilidad del virus, no se le debe dar prioridad a la prueba para dar inicio al tratamiento.

Expresó que la recomendación para las personas es que si están experimentando alguna sensación extraña en su cuerpo, que concuerde con alguno de los síntomas que han escuchado de COVID-19, entonces se comuniquen al call center y den inicio al tratamiento de inmediato, ya que aseguró que la prueba se la pueden realizar posteriormente o en el transcurso de su tratamiento, pero hizo hincapié en que no hay que esperar para atenderse, puesto que este es un factor que ha favorecido las muertes por esta enfermedad en Sinaloa.

Síntomas de COVID-19

De acuerdo con la OMS, en su manual de manejo clínico de la COVID-19, los signos y los síntomas de presentación son variables. La mayoría de los pacientes presentan fiebre (83-99 %), tos (59-82 %), cansancio (44-70 %), anorexia (40-84 %), disnea (31-40 %) y mialgias (11-35 %). También se han descrito otros síntomas que no son específicos, como dolor de garganta, congestión nasal, cefaleas, diarrea, náuseas y vómitos (17, 48-50). Asimismo, se han descrito anosmia (pérdida del olfato) y ageusia (pérdida del gusto) antes del inicio de los síntomas respiratorios.

Las personas mayores, y los pacientes inmunodeprimidos en particular, pueden presentar síntomas atípicos como cansancio, disminución del estado de alerta, reducción de la movilidad, diarrea, pérdida de apetito, síndrome confusional agudo y ausencia de fiebre, explica la Organización Mundial de la Salud.

A los síntomas de la COVID-19 pueden superponerse otros síntomas, como disnea, fiebre, síntomas gastrointestinales o cansancio, debido a las adaptaciones fisiológicas o a eventos adversos del embarazo u a otras enfermedades, como el paludismo.

Medicamentos milagro pueden dañar

De manera clara, advirtió el Dr. Muñoz que los fármacos milagro como el dióxido de cloro no están aprobados por la Secretaría de Salud ni por la Cofepris, y que como médicos en ejercicio no los recomiendan porque no tienen un sustento científico y tienen que tener una serie de requisitos con los que no cumplen medicamentos como estos.

No existe un medicamento que cure la COVID-19, dijo que se manejan los síntomas y signos que se presentan, que es importante mantener a un paciente estable, sin fiebre, sin pérdida de líquidos, para que el virus no ataque funciones vitales. Conminó a las personas a no automedicarse, sino acercarse al call center.

Recomendó que deben mantenerse en reposo absoluto mientras estén padeciendo la enfermedad, que es indispensable para la recuperación, puesto que después de los catorce días de aislamiento reglamentario quedan secuelas en el organismo, como cansancio crónico, ansiedad y gastritis, por lo cual deben dejar pasar hasta un mes con cuidados después de haber salido negativo al virus.

Anticuerpos e inmunidad al COVID-19

Respecto al tema de anticuerpos, explicó que una vez que eres positivo debes esperar de 14 a 21 días para saber si ya no eres positivo. Dijo que a nivel internacional, con lo que se sabe hasta el momento sobre este virus, se considera que la inmunidad permanece en las defensas por tres meses en una persona, y cuando ha desarrollado anticuerpos se le considera como una persona que ya no puede contagiar a otras; la atención temprana es la clave para evitar la hospitalización.

Secuelas y estilo de vida

En opinión del coordinador, esta enfermedad ha ocasionado un giro de 180 grados al estilo de vida que las personas tenían, ya que desafortunadamente evidenció que una gran cantidad de la población no se alimenta bien por diversos factores, o que han abusado de sustancias como el alcohol.

«Yo creo que la COVID-19 nos está dando una lección a la sociedad de cómo llevar un estilo de vida saludable y de cómo enfrentar los retos de la nueva normalidad», afirmó.

Dijo que esto lo ha podido observar en pacientes recuperados, que ponen mayor atención a las horas de sueño, a la ingesta de líquidos durante el día y buenos hábitos en general, ya que después del COVID-19 nada es igual. Las complicaciones pueden ser fatiga crónica, gastritis, colitis.

Corresponsabilidad ciudadana

«Yo creo que el autocuidado de la salud es lo que nos va a ayudar a que no nos enfermemos».

Denunció que sigue viendo reuniones masivas en casas o en centros recreativos como las playas desde que las abrieron recientemente. Por este motivo, enfatizó en que la ciudadanía debe cooperar en seguir las indicaciones, ya que se les han dado desde el principio y que esas recomendaciones siguen, como el uso de cubrebocas, correcto lavado de manos, uso de gel antibacterial y, sobre todo, la sana distancia.

Call center COVID-19.- Si tiene algún síntoma, puede comunicarse al 6677 13-0063.