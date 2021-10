La Secretaría de Pesca y la Fiscalía General pueden ser ocupadas por mujeres; Rocha Moya

Culiacán, Sinaloa.- No tiene nuevos nombres para ocupar el resto de las Secretarías del gobierno de Sinaloa, pero Jaime Montes Salas, exdelegado de Programas Federales en Sinaloa, está contemplado para la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Pesca estará una mujer y en la Fiscalía también podría ser ocupada por una mujer expuso el gobernador electo Rubén Rocha Moya, quien sigue sin descartar para esta última a la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada porque ya se la han mencionado varias personas. Detalló que en la Fiscalía se necesita responderle a la ciudadanía, hay que hacer investigación del delito, por eso se va a crear la Universidad del Policía, no sólo para formar a los policías si no a los fiscales, jueces, magistrados y a todos los que conforman el sistema de seguridad.

En la Fiscalía General resaltó que se requiere que se ejerza la autonomía. Al gobernador le debe convenir que el fiscal ejerza la autonomía porque será el responsable de darle seguimiento a la procuración del delito penal.

Detalló que Juan José Ríos Estavillo no está contemplado para ningún puesto, pero tiene la invitación de trabajar en su gobierno. De acuerdo a Rocha Moya, Ríos Estavillo le ha dicho que desea descansar un tiempo. A Educación muy probablemente vaya Graciela Domínguez Nava.