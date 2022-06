La Secretaría de Salud reporta 33 escuelas cerradas por Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- La Secretaría de Salud tiene detectadas 33 escuelas cerradas por contagios de covid-19 en Sinaloa. Por lo que el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, señaló que los protocolos están establecidos y hay que esperar a que baje la incidencia de casos y seguir reforzando las medidas sanitarias.

Contagios

El titular de la Salud comentó que se encuentra bien ante los contagios que hay en todo el territorio sinaloense, pero siguen tomando precauciones.

“Mantenemos las mismas indicaciones para cerrar aulas y escuelas. Lo que teníamos reportado es que ya se habían abierto escuelas y ahorita tenemos 33 cerradas”.

Los nuevos criterios plantean que, al presentarse un caso positivo (comprobado por medio de una prueba de laboratorio), se cerrará el aula por un periodo de 10 días naturales y se procederá a limpiarla y desinfectarla.

Por otra parte, al registrarse un caso por aula en el 50 por ciento de los salones de clases de la escuela, el plantel deberá de ser cerrado por un periodo de 10 días naturales, realizar las desinfecciones correspondientes y, en ambos casos, notificar a la autoridad.

Lentitud

Sobre el tema, Gustavo Rojas Ayala, presidente de Mexicanos Primero Sinaloa, señaló que la pandemia sigue activa, y los numerosos contagios deberían ser un llamado para no bajar la guardia.

Por ello, reiteró que el cierre de escuelas no es una solución para acabar con los casos positivos, pues en clases virtuales también se daban los contagios y los menores no estaban en las instituciones.

“Evidentemente esta situación de contagios en Sinaloa viene a recordarnos que todavía estamos dentro de una pandemia que sigue activa, que no hemos superado, y eso debería de ser un llamado de atención y recordatorio a seguir manteniendo las medidas sanitarias”.

El líder de la organización reiteró que, siguiendo las medidas de precaución adecuadas, las escuelas no son lugares de contagios, por lo que la Secretaría de Educación Pública y Cultura debe analizar diferentes alternativas.

Señaló que comparten con SEPyC que no deben de cerrarse los planteles, pero hay que plantear medidas rigurosas y no solo fantasmas para garantizar el aprendizaje de los menores, así como el cuidado de su salud.

Manifestó que es muy importante que los gobiernos federal y estatal se comprometan a garantizar la salud a los jóvenes que estén en las aulas, pues después de dos años del cierre total de las escuelas no cuentan con las condiciones adecuadas para que los alumnos estén en clases y se han visto lentos en eso.

Los Datos

Quinta ola de contagios

El pasado lunes, se aplicaron los protocolos a seguir en las escuelas de educación básica para prevenir los contagios entre los niños, maestros y personal administrativo.

Culiacán, con más activos

De los más de dos mil casos activos en Sinaloa, 1,246 corresponden a Culiacán; seguido de Mazatlán, con 317, de acuerdo al último reporte covid de la Secretaría de Salud.

Por qué es tan importante

Anteriormente se comunicó que eran 24 escuelas las que tuvieron que cerrar puertas debido a incrementos de contagios por covid-19; ahorita ya son 33, más las que se sigan sumando.