La UAS es factor de fortaleza para Sinaloa: Quirino

Sinaloa.- Al asistir a la escuela preparatoria “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para el inicio del Programa Escuela para Padres, el gobernador Quirino Ordaz Coppel afirmó que la UAS siempre ha sido un factor de mucha fortaleza para Sinaloa, pues cuenta con una matrícula de 167 mil estudiantes y si se considera a los egresados, entonces estimó que medio Sinaloa tiene que ver con la universidad.

El mandatario estatal fue recibido por el rector Juan Eulogio Guerra Liera, y demás funcionarios universitarios, para poner en marcha este programa, mediante el cual se busca estrechar los lazos familiares y mejorar las relaciones entre padres e hijos, en especial con los adolescentes, pues por su corta edad, se encuentran en una situación vulnerable, que puede hacerlos desviar el camino al hacer caso a malas influencias.

En su mensaje de bienvenida, el rector de la UAS hizo alusión a los hechos del jueves 17 de octubre, donde lamentablemente pudo verse que muchos de quienes asolaron la ciudad con bloqueos, eran jóvenes que en lugar de andar empuñando armas deberían estar en la preparatoria o estudiando una carrera universitaria.

Al respecto, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que por ello es muy importante el papel de la Universidad Autónoma de Sinaloa para ser el abrigo de los jóvenes y prepararlos para ser buenos ciudadanos.

“En la juventud tenemos nuestra mayor reserva de valores y es la parte donde hay que seguir trabajando muy fuerte; sí, vimos muchos jóvenes, pero ¿qué indica eso? Que tenemos que fortalecer la relación humana, el contacto personal”, dijo a los padres de familia reunidos en el evento.

Ordaz Coppel destacó que al final de todo, Sinaloa va a salir muy fortalecido, “lo estamos demostrando y teniendo una universidad tan sólida como la que tenemos, donde es muy importante su autonomía, que nos da calidad y presencia a nivel nacional e internacional”, reconoció.

El mandatario estatal destacó el valor de la Universidad Autónoma de Sinaloa y por ello, desde el inicio de su gobierno trazó una ruta muy clara, que fue estar muy cerca de la UAS, apoyarla en todo lo que se pueda.

“Debemos ver el enorme valor que tiene la universidad en los jóvenes, y en ustedes padres de familia, que al estar aquí presentes demuestran el amor que tienen por sus hijos, para que el día de mañana se forjen un mejor futuro y eso habla de la fortalece que tiene la sociedad sinaloense”, comentó.

Por su parte, el rector Juan Eulogio Guerra Liera dijo que existe un gran equipo entre el Gobierno del Estado y la UAS para trabajar en una educación de calidad y que los jóvenes sean mejores seres humanos en el futuro inmediato, y que puedan cambiar esta sociedad que está perdiendo los valores esenciales.

“En ese ‘jueves negro’ vimos muchísimos jóvenes participando, de la edad de sus hijos, de los míos, jóvenes que deberían estar estudiando en una preparatoria, en una carrera profesional, buscando cómo mejorar las condiciones de bienestar de nuestra sociedad”, reconoció.

Guerra Liera consideró que la educación de los jóvenes no debe ser únicamente en los hogares o en las escuelas, sino debe ser producto de un binomio de instituciones educativas y padres de familia.

“Los estudiantes de preparatoria son el mercado más apetecible para quienes se dedican a distribuir drogas y al crimen organizado, por eso señores padres de familia déjenme decirles que la UAS está trabajando estrechamente coordinada con el gobernador Quirino Ordaz Coppel en este tipo de tareas, hemos encontrado en él un aliado natural que apoya, que entiende la educación”, señaló.

El rector universitario consideró que si se cierran filas en este equipo de gobierno, escuelas y padres de familia, se podrá garantizar un mejor futuro, pues la sociedad exige un clima de paz, con la cultura de la legalidad y vivir de manera tranquila.

“Hoy no queremos a ninguno de nuestros jóvenes en las calles portando un arma e intentando dañar a la sociedad, no queremos ningún joven que empeñe su futuro por el camino del mal, lo que hoy los deslumbra no les va a fincar una vida de tranquilidad para que mañana sean el pilar de la sociedad”, concluyó.

Como parte de este inicio del programa de Escuela para Padres se presentó la obra de teatro “Tú puedes cambiar la historia”, protagonizada por los mismos alumnos de la preparatoria “Emiliano Zapata” con la ayuda de sus maestros y hasta de oficiales de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, que también desempeñaron un papel.

También acompañó al gobernador del estado a este evento con padres de familia, el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López.