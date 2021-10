La UAS no me reconoce los años que trabajé: Artidoro Cámez

Culiacán, Sinaloa.- A pesar de haber fundado el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), ser parte importante en los inicios de la preparatoria nocturna y haber dado clases en diferentes facultades durante 16 años, actualmente, el profesor Artidoro Cámez Vázquez dijo no recibir ningún apoyo económico por parte de dicha institución, lo que le parece injusto.

Cámez, quien el pasado 24 de septiembre cumplió 89 años de edad, nos recibió en su casa en la colonia Guadalupe, en Culiacán, para concedernos una entrevista. Tiene dificultades para movilizarse debido a problemas que padece en sus rodillas. Es autor de un libro titulado Lugares, personajes y yo. Historias de Vida, publicado en 2016 y en el que comparte sus experiencias.

¿Cómo vive actualmente?

“Trabajé 23 años en el Instituto Tecnológico de Culiacán, en la Universidad (UAS), trabajé 16 años y no me los han reconocido nunca y tengo todos mis nombramientos, desde el primero hasta el último, firmados por todos los rectores que ha habido y todos los directores de las escuelas.

Di clases de inglés y también en la facultad de comercio impartí la clase de escritura muscular que se llevaba entonces, también lleve organización escolar, di clases en la escuela de contabilidad, inglés di también en la escuela de ingeniería. He trabajado también en otras escuelas”.

¿Recibe algún apoyo?

“De la universidad no recibo ni un centavo. Por parte del Tecnológico de Culiacán recibo 18 mil pesos mensuales, pero eso no me alcanza porque tengo que pagar medicinas, tengo que pagar gasolina del carro, todo lo que necesito, lo que es comida y otras cosas”.

¿Qué es lo que más se le dificulta?

“No tengo quien me dé de comer, quien me traiga de comer, no tengo a alguien, a veces viene alguien que trae algo de comer, me dice ‘aquí se lo dejo en la puerta’, pero me cuesta trabajo ir por eso, porque no puedo movilizarme. Tengo como un mes que no puedo caminar, ahí está la andadera con la que me muevo, pero ahora con más sufrimiento porque me duelen las rodillas, no me puedo parar.

¿Qué le han dicho los doctores al respecto?

“No tenemos atención médica porque el Issste no recibe desde que vino el Covid-19, no atienden a nadie. Tengo que comprar todas las medicinas por mi cuenta y salen muy caras, ya no me alcanza el dinero para comprarlas”.

¿Qué nos puede decir sobre su trabajo en la UAS?

“Fui fundador del Centro de Idiomas de la UAS, yo lo fundé, recuerdo que fue en 1963. Fui maestro fundador de la secundaria y preparatoria nocturna. El Centro de Idiomas estaba en el lugar que ahora es la Escuela Libre de Derecho, ahí empezó, se llamaba Instituto de Enseñanza del Idioma Inglés en ese entonces.

Estudié la especialidad de inglés en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, becado por el Gobierno de Estados Unidos, visité al presidente John F. Kennedy en la Casa Blanca, después, cuando regresé fui a Inglaterra, becado por dos años, estuve también en una recepción con la reina Isabel, en el Palacio de Buckingham. En el libro que escribí, hay muchos de esos detalles”.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo una hija que vive desde hace mucho tiempo en Estados Unidos y como está trabajando, no puede venirse a la hora que quiera, porque tiene que esperar a jubilarse para poder salir de Estados Unidos.

Hay un alumno que cada cierto tiempo me manda un sobre, para ayudarme, porque él me conoce bien, muy bien se ha portado conmigo ese muchacho. También fue alumno mío el director de Jova, Joel Valenzuela, fue mi alumno, le di clases de inglés, Joel venía antes, siempre me hablaba; muchos otros también, como Marco Antonio Zaragoza, también le di clases de inglés a Pilarín Sada de Artola y a otras de sus amigas.

¿Son pocos quienes lo visitan actualmente?

“Son pocos. Acá en mi casa tuve 35 alumnos, que yo los formé, aquí vivían, aquí comían, unos iban a la Universidad (UAS) y otros al Tecnológico; ahora ni uno de ellos viene para acá, no se acuerdan que yo les di clases, yo les festejaba sus cumpleaños, aquí teníamos un pastel grande que les mandaba hacer yo, lloraban muchos de ellos, porque decían que nunca habían festejado un cumpleaños así, aquí lo celebraban conmigo”.

Artidoro Cámez es autor del libro titulado Lugares, personajes y yo. Historias de Vida. Foto: Debate

EL PERFIL

Nombre: Artidoro Cámez Vázquez

Fecha de nacimiento: 24 de Septiembre de 1932

Lugar: Chinobampo, El Fuerte

Profesión: Profesor

Trayectoria: Se jubiló después de 47 años dedicados a la docencia. Fue fundador del Centro de Idiomas de la UAS. También trabajó en el Instituto Tecnológico de Culiacán