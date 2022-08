La UAS sigue envuelta en la polémica por sueldos de funcionarios

Sinaloa.- La Universidad Autónoma de Sinaloa continúa en el centro del debate, en medio del conflicto político entre el gobernador Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuen tras acusar la intromisión del Partido Sinaloense y su fundador en el proceso para la conformación del comité estatal de Morena.

El lunes, Rocha cuestionó el salario del rector Jesús Madueña, que es más elevado que el suyo, así como de otros funcionarios de primer nivel dentro de la institución. Sobre esto, más que el gasto en altos sueldos, lo que preocupa es que se puedan estar erogando recursos de la institución educativa al PAS, apuntó la líder de Morena en Sinaloa, Merary Villegas.

“Me parece más preocupante el gasto en cuanto a esos altos sueldos sea algo mínimo en comparación del aprovechamiento que hacen de un presupuesto muy grande de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para impulsar un proyecto de un partido”, indicó.

Villegas explicó que hay denuncias de diputados, trabajadores de la UAS ante la Secretaría del Trabajo, también hay recomendaciones y denuncias por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Por otro lado, funcionarios como el rector de la UAS y el vicerrector de la zona norte argumentaron que no ganan el sueldo que viene reportado en los reportes de remuneraciones actualizados hasta junio de 2022 en la página de la UAS, sino que es menor.

“Me parece que no es la primera vez que se sacan beneficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, más allá de que se pueda aclarar sobre los altos sueldos que han circulado por el portal de Transparencia. Yo creo que lo más preocupante es el manejo presupuestario que se le da para un fin político hacia un partido político”, expresó la morenista, Merary Villegas, presidenta del Comité Estatal de Morena.

“El gobernador Rubén Rocha Moya y su exsecretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda, llevan seis meses enfrascados en una lucha intestina por el control político y financiero de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se ha convertido en un ‘pleito de lavadero’”, dijo Sergio Torres Félix, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano Afirmó que la UAS está secuestrada por Cuen Ojeda y el PAS.

De acuerdo al gobernador Rubén Rocha Moya, no se pone en duda el apoyo económico para la UAS. Indicó que las autoridades de la casa rosalina tienen fallas, pero tienen que corregirlas adentro.

“Nosotros no vamos a reprimir ni presionar; el presupuesto que le hemos asignado lo vamos a respetar”. Al cuestionarla que si iban a gestionarles más presupuesto, contestó que no necesitan más.

“Los datos no son reales. La información que sacan ahí, la verdad, yo desconozco de qué fuente fue... ¿Qué dice aquí? 39 mil ¿Cuánto sacan allá? Fueran cincuenta y tantos mil pesos. Uno no sale a aclarar ni a desmentir, pero qué bueno que vienen y les demuestro”, señaló Toribio Ordóñez, vicerrector de la UAS en la zona norte, mostrando un talón de nómina para demostrar que gana 78 mil pesos mensuales y no 108 mil.

“No se vale que estén haciendo grilla con la universidad que nos cuesta a todos como sinaloenses y que hoy exista, por un problema político, estén agrediendo a la máxima casa de estudios. Los universitarios y los políticos tienen que llegar a acuerdos para que no se siga dando este agarre que estamos viviendo. Todos han tenido sueldos ostentosos”: Miguel Gutiérrez, líder de los desplazados en el Sur de Sinaloa.

En torno a la información relacionada con el sueldo que percibe el rector de la UAS, la presidenta de la Comisión de Procesos Internos del PRI en Guasave, Basilia Arias, declaró que los sueldos de los funcionarios están por las nubes y no concuerdan con la situación económica y de alto desempleo existente en el país, a causa del gasto público ocasionado por los excesivos salarios.

“Se me hace una ofensa para miles y miles de sinaloenses ese sueldo que percibe el rector de la UAS, y desde luego para millones de mexicanos que trabajan y viven con el salario mínimo. Yo pienso que todavía se puede ir más a fondo, investigando no nada más el sueldo, pues la UAS es usada como botín para financiar al PAS, y creo que debe de hacer una investigación profunda”: Pedro Flores, Presidente DEL PRI en Guasave.

Ni Feliciano Castro ni el gobernador, ni la mayoría de los funcionarios que están con Rocha Moya, que han cobrado toda su vida en la UAS, tienen solvencia moral para estar denunciando este tipo de situaciones, afirmó Ricardo Beltrán, Presidente de la alianza mexicana de abogados. Desde que el gobernador era rector, tenía metida a toda su familia y siempre ha sido un refugio de personas de izquierda. Están metiendo a la UAS en el ring de pelea y desprestigiándola.

"Ni el gobernador del estado ni mucho menos los diputados locales tienen la calidad moral para señalar lo que se gasta en sueldos dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues ellos cuentan con un presupuesto también muy elevado y no hacen el trabajo que deberían, ni tampoco son claros con todo ese dinero que manejan, y nadie les cuestiona”: Guillermo Padilla, Presidente de Vigilantes Ciudadanos.

“Este conflicto debe parar, pues afecta a nuestra universidad y al propio gobernador, además han dado información falsa. Hay nombres de funcionarios que ya están jubilados y los sueldos que manejan no son los reales, esto pone en peligro a los académicos y sus familias. Si hay sueldos elevados en los gobiernos y la institución, que se revisen”: Jorge Figueroa , presidente de Contraloría Ciudadana.