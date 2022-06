La UAS suspende clases en tres grupos por incremento de casos Covid-19

Culiacán, Sinaloa.- Debido al incremento de casos por Covid-19, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa tuvo que cerrar tres aulas.

El rector, Jesús Madueña Molina, informó que tres grupos de medicina en Culiacán tuvieron que regresar a la virtualidad ante los rebrotes.

Dijo que son 84 casos positivos por este virus los que se registraron en los tres grupos por lo que tuvieron que suspender clases presenciales esta semana y ya se irá valorando cuando regresan.

Comentó, que se tienen que intensificar las medidas sanitarias para evitar más contagios dentro de la casa máxima de estudios.

Te recomendamos leer:

"Nosotros vamos a continuar con las medidas sanitarias que se implementaron desde que se inició la pandemia, eso no cambia. Lo he comentado que la pandemia no se ha ido y mientras halla un caso activo existe el riesgo".

Mencionó, que solo en esa facultad es en dónde se le ha notificado por lo que seguirán cuidando medidas sanitarias dentro de los planteles educativos de la UAS.