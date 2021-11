La UAS y algunos ayuntamientos de Sinaloa tienen problemas de disciplina financiera: Rubén Rocha

Sinaloa.- Desde que estaban saliendo los presidentes municipales en octubre empezaron a insistir que querían el aguinaldo para cerrar y les dijo que no era tiempo de aguinaldo. “Yo acordé con el gobernador saliente no vayan a entregar el aguinaldo, hay que entregarlo para diciembre porque en diciembre vamos a tener problemas”, dijo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya durante la conferencia Semanera.

El mandatario estatal detalló que eran varios los presidentes municipales que querían este apoyo y hablaron con él. “Y les dije, no, hay un despacho que está registrando la entrega recepción y ya lo registró. Yo no sabía si lo había registrado o no, pero no podías, cómo puedes comprometer ese recurso, se nos viene todavía encima los otros municipios”, detalló.

De acuerdo al mandatario estatal, a algunos alcaldes que le han solicitado apoyo para los aguinaldos él les ha dicho que es responsabilidad de ellos, pero a la hora de la hora es un tema que le llega.

Explicó que hay municipios que realmente no tienen capacidad financiera ni para pagar la nómina como Cosalá pero en este caso y el de otros municipios pobres no queda de otra más que enfrentarlo junto con ellos.

El problema de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien también le está solicitando apoyo para cerrar el año, al igual que los ayuntamientos es que les adelantan las ministraciones y se gastan el recurso antes del tiempo en el que deben ejercerlo. Por esta razón el gobierno del estado no sólo tiene el problema de los 2 mil 618 millones de pesos de déficit financiero que le dejó la pasada administración, sino también lo que le están pidiendo los ayuntamientos y la UAS.

”Éste es un problema de disciplina financiera, se tiene que ver eso, es decir, no puedes estar gastando por adelantado porque lo único que estás haciendo es, con perdón de la expresión, pateando tus compromisos para fin de año y es cuando aparece el déficit. Un déficit qué es un faltante, te falta dinero para cubrir tus obligaciones.

Si yo voy junto con mi presupuesto yo hago la obra que tengo fuente de financiamiento no tengo problema, pero si yo gasto más de lo que tengo presupuestado, entonces voy a tener problema al final, no debe gastarse por encima del presupuesto”, refirió el gobernador.

El rector de la UAS le está solicitando al estado 300 millones de pesos para el cierre de año y los municipios tienen 87 millones de pesos de deuda con la junta.

“El municipio de Mazatlán dijo ayer o antier que ya tiene garantizado el pago de aguinaldos porque hay municipios que no tienen ese problema y por lo menos, 10, 12 municipios sí tienen apartado, no sé si les alcance, pero eso te alienta un poco más la obligación nuestra es atender las necesidades del estado y de las instituciones, no es tu responsabilidad, por ejemplo, una institución autónoma tú les dices, no tienes que gastar más de lo que gastas, es tu responsabilidad porque es autónomo y si lo hacen vienen para acá”.

El gobernador dijo que si se revisan los cuatro años que fue rector de la universidad se podrá observar que nunca solicitó ni un cinco de extraordinario y ese tema se ha venido dando después.