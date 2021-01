La ULCC busca presentar proyecto al Ayuntamiento de Culiacán

Sinaloa.- Tres propuestas impulsarían al sector empresarial del centro, de ser tomadas en cuenta por el Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, informó el representante de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán (ULCC), Óscar Sánchez, por lo que se prevé que la próxima semana presente a la comuna de la nueva Alianza de Sectores Comerciales uno de los proyectos.

Se trata de la promoción económica, movilidad urbana y sobre cultura vial, y lo que busca es atender los principales problemas que han llevado a la confrontación entre comercios y el municipio, derivado de proyectos ensimismados y arbitrarios.

Iniciativas

“No vamos a esperar a ser un cementerio comercial, y es por eso que estamos tomando la iniciativa para salir adelante con varias propuestas”, apuntó. “Sin embargo, ocupamos que comuna y comerciantes empecemos de nuevo y se suspendan temporalmente lo que se ha hecho en el centro en tanto se toman los nuevos acuerdos”, comentó.

El líder de la ULCC explicó que, anteriormente, se hizo un llamado de auxilio al municipio, y finalmente se consiguió contactar al secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera, por lo que próximamente se definirán las fechas para los encuentros.

Capacitación

“Las medidas implementadas durante la pandemia provocó como resultado tan solo en el mes de enero del 2021 el cierre de 200 locales comerciales de diversos giros, dejando un ambiente poco prolífero en los negociantes del centro de Culiacán, por lo que comerciantes del centro decidimos lanzar un SOS”, explicó.

Nueva alianza

La nueva Alianza de Sectores Comerciales es una coordinación de ULCC, Canaco, Canirac, Mercados, dueños de fincas y arrendadores, solo para posturas positivas en favor del centro comercial de Culiacán.

“Estamos hablando de propuestas como la reducción gradual y reubicación de la carga del transporte público, y retomar la cultura vial a través de la creación de un reglamento de la defensa del peatón y ciclista”.

Parte de lo que locatarios del centro exigen es ser tomados en cuenta y no ser ignorados, como lo han sido durante la contingencia: “Nosotros también queremos que el centro avance. No somos enemigos del progreso, pero queremos ser escuchados y no ignorados, es por eso que lo decimos, no nacimos para el golpeteo político y ni estamos en contra de una transformación; al contrario, le aseguramos ser un gran aliado”, concluyó.