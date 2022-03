La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) adeuda más de 2 mil millones de pesos al SAT

Sinaloa.- Ya son dos ocasiones en las que le han hablado del SAT para informarle que la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) no ha enterado el ISR de las auditorias que se realizaron en el 2015 y 2016 equivalente a mil 177 millones de pesos, pero se tienen de intereses 862.3 millones de pesos por lo que el adeudo se eleva a 2 mil 035 millones de pesos, informó el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal dijo tener fe en el rector Jesús Madueña Molina porque no es un tema de él, pero ya está en lo alto.

“Se lo voy a decir porque quiero ayudar a la universidad ,ya se lo plantee al presidente Andrés Manuel López Obrador ahora que vino, solo le hable de las mil 172 millones no sabía de los accesorios, me dijo el SAT que son moratorios que no los van a quitar, los tienen que pagar, me pidieron que busque un mecanismo de pagarlos pero yo no como los voy a pagar yo, le dije al presidente a ver hay un adeudo quiero ayudar a la universidad yo buscando la manera de que nos diera una vía y cuando le dije que lo planteo el SAT ustedes hagan un programa con la universidad para que pague, pero finalmente la universidad es subsidiaria de nosotros y el gobierno federal , entonces pagan lo que deben 2 mil millones de pesos y te regresan el 75 por ciento, sería mil 500 millones los que regresan, tienes que pagar con 500 millones de pesos pero de donde agarras para la primera y segunda parte”, detalló.

El mandatario estatal invita al rector para que busquen una salida porque al decirle él al presidente que podía el pagar y le regresaban en el 75 por ciento le preguntó si eso era legal. De acuerdo a Rocha en caso de que el fungiera como una especie de aval le tiene que pedir permiso al Congreso porque ya es un tema mayor.

Lamentó que la universidad estuviera realizando retenciones y no enterándolas porque ese era un recurso del SAT. Lo que podría pasar si no se llegan a acuerdos con el SAT, este le pediría a Hacienda que no le mande las participaciones a la universidad por lo que se tienen que llegar a acuerdos en su caso reiteró todo su apoyo a la UAS.