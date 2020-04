La amnistía no será como abrir los penales: SSP Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- Tras la aprobación de la Ley de Amnistía en el Senado, son muchas las personas interesadas en conocer si sus familiares podrían acceder a este derecho, pero este procedimiento no se realiza de la noche a la mañana, explicaron el secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, y abogados.

No es algo como que se vayan a abrir las puertas de los penales para que salgan tal cantidad de reos, aclaró Castañeda Camarillo.

Primero se tiene que establecer un comité en el cual se revisarán los expedientes para ver quiénes pueden ser beneficiados. Es un trabajo que tiene que hacer el Poder Judicial en conjunto con la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública.

La revisión de los expedientes que cumplan con los requisitos para ser acreedores a este beneficio puede durar hasta cuatro meses, de acuerdo a información del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

Se queda corta

El abogado y líder social, Leonel Aguirre Meza, explicó que tras leer a detalle el documento de la Ley de Amnistía aprobada, se encontró con muchos tecnicismos que hacen que pudieran ser muy pocos los beneficiados. Se quedó corta y no eran lo que esperaban.

Además, urge que el Congreso local la armonice de una forma que puedan ser más las personas beneficiadas. Por otra parte, señaló que puede ser benéfica en algunos casos en los cuales el hambre llevó a las personas a robar comida.

El abogado penalista José Refugio Rodríguez explicó que ni por la pandemia del coronavirus el proceso de liberación para los beneficiarios puede ser tan rápido como algunos familiares o reclusos quisieran porque se sigue un proceso.

Aclaró que el beneficio es para quienes hayan cometido delitos no tan graves, para las personas que delinquieron por motivos de pobreza y quienes no tuvieron acceso a un debido proceso pero el delito no sea tan grave.