La asociación 7 de Junio tiene nueva presidencia

Culiacán, Sinaloa.- La periodista, María de los Ángeles Moreno, es la nueva presidenta de la asociación de periodistas 7 de Junio de Sinaloa, quien tomó protesta el día de ayer en el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión y a su vez, en el aniversario número 20 de la fundación de dicha asociación.

Después de que sus agremiados le dieran el respaldo para convertirse en la líder con su voto el pasado 1 de junio, Ángeles Moreno manifestó que durante su gestión continuará luchando por el esclarecimiento de los diferentes casos de asesinatos a periodistas, de los cuales no se ha obtenido respuesta por parte de las autoridades judiciales.

“En Sinaloa, los periodistas no olvidamos que aquí hay una cuenta pendiente, socios o no de este organismo saben que tenemos que exigir e insistir para que los casos de muertes de nuestros compañeros no queden impunes”, comentó.

Recordó la muerte provocada por terceros de los periodistas sinaloenses, Alfredo Jiménez Mota, Óscar Rivera Inzunza, Javier Valdez, así como de la de quienes se fueron de forma natural, como Arturo Tolosa Campos y Heriberto “Negro” Millán Rodríguez.

Nueva Mesa Directiva de la asociación. Foto: El Debate

En su discurso, exigió a la Fiscalía General del Estado atender la situación de constantes violaciones al gremio periodístico y exhortó a los compañeros, “No más titubeos e ineficiencias, ni preguntas con respuestas calladas, no más disgustos y resultados ya”, manifestó.

No hay que festejar

Por su parte, el presidente saliente de la asociación, Alejandro Sicairos, expresó que este 7 de junio los periodistas no tienen que festejar, puesto que la violación a la libertad de expresión es una práctica vigente provocada por los gobiernos y que además deja sin protección ni respaldo a la actividad que diariamente ejercen.

“No tenemos justicia, es muy probable que todas las indagatorias y protestas que hemos hecho queden sin ser la fuerza suficiente para darle justicia a los compañeros que han sido asesinados”, dijo.

El expresidente hizo énfasis en el mensaje que el presidente de la República se ha dedicado a propagar, el cual desacredita la labor de los medios de comunicación difamándolos de corruptos y creadores de falsos contenidos, lo que consideró como una agresión más a los periodistas.