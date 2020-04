La atención temprana es clave frente al Covid-19: neumólogo

Sinaloa.- En medio de la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo por la pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19, Héctor Ponce Ramos, neumólogo y extitular de Salud en Sinaloa, compartió algunas diferencias sobre los escenarios del nuevo coronavirus y el de la influenza AH1N1, que en 2009 tuvo su epicentro en México, y subrayó algunas ventajas y desventajas para hacerle frente a ambas enfermedades.

Enfatizó que mientras la influenza AH1N1 es un cuadro gripal que afecta mucho las vías respiratorias y se puede complicar con una neumonía, el COVID-19 no es una gripe, sino una neumonía, y, por lo tanto, un padecimiento muy riesgoso frente al que resulta clave detectar los síntomas de forma temprana, antes de que el paciente se agrave, requiera hospitalización y pueda ser fatal.

En cuanto a la forma en que la autoridad está enfrentando al coronavirus, el neumólogo no quiso entrar en polémica, solo dijo que «el tiempo lo dirá».

Ventajas y desventajas

En entrevista telefónica para EL DEBATE, el especialista, que estuviera a cargo en 2009 de las acciones en Sinaloa para hacerle frente a la pandemia por influenza AH1N1, enfatizó como gran ventaja el que en esta ocasión las autoridades sanitarias tuvieron dos meses, a partir de saber que llegaría el coronavirus a México, para prepararse y capacitar a todo el personal médico, sobre todo al de primer nivel, para las detecciones tempranas de posibles casos.

Destacó como otra ventaja el que Sinaloa y el resto de las entidades cuenten con su propio laboratorio de salud pública, bien equipado y con el personal capacitado para el procesamiento de pruebas diagnósticas oportunas, que, a diferencia del 2009, eran enviadas a laboratorios de Estados Unidos y Canadá, y posteriormente hasta la Ciudad de México, cuyos resultados tardaban de quince a treinta días.

Reconoce que en esta ocasión no existe un tratamiento específico para el SARS-CoV-2, y eso es una desventaja, pues durante el brote de la influenza o gripe porcina no tardaron mucho en darse cuenta de la existencia del fármaco Oseltamivir, un antiviral selectivo contra el virus que ayudó a mejorar los síntomas de esta afección.

Con más de treinta años de experiencia como neumólogo, el exsecretario de Salud en la entidad recordó que las medidas preventivas para el COVID-19 son prácticamente las mismas que se implementaron en 2009 contra la influenza AH1N1: uso de gel antibacterial, lavado frecuente de manos con agua y jabón; la desinfección de espacios, objetos y superficies; el distanciamiento social, el confinamiento, el cierre de escuelas y otros espacios; así como las revisiones a pasajeros en puntos estratégicos, como aeropuertos, centrales de autobuses, estaciones ferroviarias, puertos marítimos y acceso al norte y sur del estado. «Pero la prevención debe ser efectiva y en el momento preciso, porque ya que se tiene la enfermedad hay muy pocas cosas que hacer», refirió.

El neumólogo reconoció que además del poco número de pruebas diagnósticas que se aplican, para cuando se confirma que el paciente tiene el virus, esta persona está contagiando, y la clave es iniciar una atención temprana para evitar que el paciente llegue al hospital.

Intervención debe ser a tiempo

«Ese paciente debe aislarse de inmediato. Y si es un paciente de alto riesgo, de más de 60 años o con alguna comorbilidad, como diabetes, hipertensión, obesidad, que esté tomando algún medicamento que baje las defensas o alguna enfermedad cardiaca, en este tipo pacientes, si tiene fiebre o no la tiene, pero su prueba de COVID-19 es positiva, se debe de iniciar de inmediato el suministro de medicamentos».

Advirtió que no hay que esperar a que el paciente tenga una neumonía ni a que la cantidad de oxígeno sea baja o tenga dificultad para respirar, porque sería iniciar un tratamiento tardío, y el sistema de salud colapsará porque no hay suficientes camas disponibles en el sector púbico ni en el particular.

Lamentó que el propio personal de salud esté enfermando y falleciendo porque no existen las medidas suficientes para enfrentar a este virus: «Tenemos que capacitarlos para que hagan lo correcto y que puedan ayudar a los pacientes de forma temprana, pero además darles las herramientas para que estén bien protegidos», indicó el galeno.

Ponce Ramos recordó que, en 2009, la gripe porcina surgió como algo nuevo, nadie sabía nada. Y aunque al momento del brote no se tenía disponible el Oseltamivir, lo adquirieron posteriormente.

La información se analizaba día a día, y optaron por capacitar a todos los médicos de primer nivel para que todos los pacientes con síntomas de influenza y que estuvieran dentro de los factores de riesgo se les iniciara el tratamiento en ese momento sin hacerles la prueba.

Los doctores tenían el medicamento en su consultorio para que el paciente no fuera a la farmacia, ahí mismo se lo daban.

No esperábamos a tener las pruebas porque vimos que aquellos pacientes en que se iniciaba tardíamente el tratamiento tenían mayores riesgos de agravarse y fallecer.

Datos

Surgimiento

Los primeros casos de COVID-19 en México y Sinaloa fueron confirmados el 28 de febrero, casi dos meses después de que apareciera este virus en China.

Gripe porcina

La influenza AH1N1 surgió en México a finales de marzo al sur del país, pero fue en abril que Estados Unidos confirmó la presencia del virus.

El saldo de la gripe

La OMS decretó el final de la pandemia por influenza AH1N1 en agosto del 2010, y estimó que había infectado entre el 11 y 21 por ciento de la población mundial, también estimó la muerte de 575 mil personas.