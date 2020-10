La autoridad es responsable de dar seguridad en el regreso a las escuelas: Mexicanos Primero Sinaloa

Culiacán.- De darse un regreso presencial en las escuelas en Sinaloa, este debe darse de una manera organizada y bajo una buena planeación que genere confianza en las familias, dijo el director de Mexicanos Primero Sinaloa, Gustavo Rojas Ayala.

Si bien reconoció que no hay mejor manera para aprender que en las escuelas en un sistema cara a cara, la autoridad no ha sido capaz de generar esa confianza y seguridad de que las condiciones son las adecuadas.

Ante esto, hizo el llamado a las autoridades, no solamente educativas sino también de salud, pues comentó que el sistema por semáforos no ha sido del todo claro.

Esto al darse la noticia de que las clases no se reanudarían ni siquiera con semáforo verde, lo que generó confusión. El director de la organización pidió que se detallara bien cuáles son las condiciones aptas y qué número debe verse reflejado para que este regreso pueda llevarse a cabo.

“Tiene que ser aclarado porque las familias no van a regresar a las escuelas si no hay confianza”, dijo.

Tal como se propone en la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa con el modelo híbrido, Rojas Ayala mencionó que será parte central el que las familias tengan la libertad si estos consideran que para su entorno no existe el riesgo por los contagios.

Asimismo, hizo énfasis en el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, pues este elimina programas como el de Escuelas de Tiempo Completo, aun cuando el retorno a las escuelas va a requerir de un horario extendido para recuperar todo el tiempo perdido debido a la falta de alcance en algunos sectores y las desigualdades en acceso a la tecnología.

“En este presupuesto no viene un solo peso asignado para el gran reto que vive nuestro sistema educativo”, declaró.

Agregó que así se dé hasta el próximo año y no en los próximos meses o semanas como se espera, el plan para volver al modelo presencial debe planearse desde este momento, al ser delicado el tema de la seguridad generada y del rezago que existe.

“El regreso a las escuelas de manera presencial requiere una confianza, y es responsabilidad de la autoridad transmitir esa confianza, y esa autoridad hoy no es exclusivamente educativa, sino que también es, sobre todo, del sector salud”.