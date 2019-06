La autoridad propicia los siniestros viales, denuncian

Culiacán, Sinaloa.- El hecho donde perdiera la vida una estudiante de Arquitectura y un joven motociclista no fue un accidente, sino un siniestro vial que pudo haberse evitado si las autoridades acataran la Ley de Movilidad Sustentable, aseguraron activistas en una manifestación de protesta sobre el bulevar Las Américas.

Aurora Castro Aldana y Maximiliano Castro, integrantes de Pro Ciudad, denunciaron que sobre esa vialidad no existen la condiciones necesarias para salvaguardar a los peatones, pues faltan reductores de seguridad, no hay suficiente iluminación, no existe un crucero seguro y no hay pacificadores viales, puntualizaron.

“Este lugar es un excelente ejemplo de las malas prácticas, de los más inseguros en vialidad, a pesar de que es una zona escolar y en el mejor espacio de área verde de Culiacán, por donde pasan alrededor de 30 mil personas, entre estudiantes y peatones, quienes al pasar por este bulevar diariamente corren por su vida”, refirió Aurora Castro.

El lugar donde ocurrió el accidente por la calzada Las Américas, donde dos jóvenes perdieron la vida el miércoles por la noche, no cuenta con alumbrado público ni reductores de velocidad; además, el puente peatonal se encontraba cerrado con un candado cuando ocurrió el lamentable hecho.

Jóvenes, cruzando la calle. Foto: El Debate

En un recorrido por este sitio se pudo constatar que algunos de los señalamientos no se encuentran en su lugar, al igual que cuatro lámparas que no cuentan con foco, por lo que por las noches ese tramo se encuentra completamente oscuro.

Cierran puente

En Ciudad Universitaria, uno de los guardias dio a conocer que luego de que en la Universidad se presentó una balacera donde mataron a un comandante que estudiaba Derecho, se tomó la determinación de cerrar el puente peatonal para brindarle mayor seguridad a los alumnos y maestros: “Tiene mucho tiempo cerrado el puente. ¿Por qué lo cerraron? Lo que pasa es que cuando balearon al comandante, desde esa vez cerraron todo y dejaron abierto nada más las puertas que más se utilizan, porque la verdad el puente casi no lo utilizaban”, detalló.

Jóvenes

Los estudiantes entrevistados coincidieron en que el puente permanecía cerrado, por lo que no pretendían utilizarlo, ya que era inútil subir y toparse con las puertas cerradas en su totalidad, por lo que preferían caminar un poco hasta otra de las salidas.

Cabe señalar que son varias las rutas de camiones que transitan por Las Américas y Universitarios, ya que son miles los jóvenes que acuden a Ciudad Universitaria diariamente, además los choferes no respetan el área de la ciclovía.