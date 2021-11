La búsqueda de la verdad es mi objetivo: Ricardo Alemán, periodista nacional

La experiencia Ricardo Alemán en su recorrido de 41 años en el mundo periodístico ha sido más que larga.

Además de ser un destacado periodista a nivel nacional gracias a sus reportajes, análisis políticos y columnas políticas, es miembro fundador de un diario nacional, conductor de programas de radiofónicos.

Es autor de dos libros y de la columna Itinerario Político, con el que obtuvo en el 2005 el reconocimiento al Premio Nacional de Periodismo en la categoría Artículo de fondo-Opinión gracias a uno de sus textos de opinión.

Un poco sobre sus inicios:

El periodista Ricardo Alemán comienza su primera aventura en el medio en 1980 siendo aún estudiante cuando ve un anuncio de un periódico que recién se abriría en Guanajuato donde se solicitaban reporteros.

A partir de entonces fue recorriendo varias redacciones en diarios nacionales y regionales, cumpliendo hasta el día de hoy 41 años en esta ardua profesión.

Inclusive, estuvo dos años como reportero en un diario de Sinaloa gracias a la invitación de Silvino Silva. Sin embargo, a partir de un reportaje de la colonia Tierra Blanca y la violencia que se había en el Estado, se decidió, por su seguridad, decirle adiós al periodista.

Tiempo después, regresa a la Cd. de México ‘tocando puertas’ a un periódico reconocido a nivel nacional como ‘reportero suplente’, donde se ve obligado a hacer filas junto con otros suplentes desde las 8 de la mañana en espera de que algún reportero titular no hubiese llegado y se les asignara sus notas por sólo ese día.

Después de 3 meses, se gana su titularidad dentro del medio y se le asignan las fuentes políticas.

Pero su recorrido no se detiene ahí al seguir mudando de redacciones donde pudo ejercer diferentes géneros periodísticos como la crónica o el ensayo, e inaugurando una manera nueva de cubrir las elecciones políticas con el fin de hacerle llegar la información a la sociedad.

La política, un interés social:

"Yo creo que una sociedad que tiene la información suficiente sobre su gobierno y sus representantes es una sociedad que tiene la capacidad de ejercer a plenitud sus derechos.

México es una democracia representativa, en donde los ciudadanos somos los mandantes y los servidores públicos los mandatarios a quienes les entregamos el mandato.

Entonces, cuando sabemos qué es lo que tiene que hacer y cuál es la responsabilidad de ellos y nos enteramos que son nuestros empleados y que tenemos el derecho de exigirles, entonces la sociedad es madura, está informa y es responsable.

Por eso es importante que le digamos a la gente quién es su presidente, quién es su partido, si son honestos o no, etc.

Cuando al trabajo periodístico le quitamos ese hallo de misterio y lo ponemos a ras del piso para que todo el mundo lo entienda, es un trabajo que es apreciado por lo gente”, explica Ricardo Alemán.

Su columna Itinerario Político:

Su columna es reproducida por más de 30 diarios de todo el país, incluyendo al periódico EL DEBATE, y siguiendo las palabras del periodista, su éxito se debe a que en sus textos son didácticos: narran una pequeña historia del acontecer político y luego hay una explicación de tal evento.

Ricardo Alemán admite también que busca, a través de su columna y de sus opiniones, “hacerle ver a la gente que la política no es aburrida y tampoco caprichosa, que nada es casual en el ámbito político, todo tiene una razón, un origen y una repercusión”.

Al respecto, el periodista nacional acostumbra cerrar sus columnas con una muletilla y eslogan muy especial que dice "Al tiempo", donde intenta expresar que el tiempo pone a cada quien en su lugar, nos desmiente si estamos queriendo mentir y nos da las respuestas a nuestras hipótesis.

Sobre lo anterior, Ricardo Alemán expresa: "Entonces, este es el mensaje que todos los días quiero dar al final del cierre de la columna. El tiempo va a determinar si tuvimos o no razón, y, para fortuna mía, no me han desmentido en 40 años más de 2-3 veces. Al tiempo".