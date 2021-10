La caída de Whatsapp, Facebook y Telegram trastoca la cotidianidad de los sinaloenses

Sinaloa.- Tras la caída de WhatsApp, Facebook y Telegram, fue la primera aplicación de mensajería instantánea la que resintieron primero empresas que la utilizan como vía de comunicación entre sus empleados y para con los clientes.

En su mayoría fueron los espacios de atención a clientes quienes más se vieron afectados. En un sondeo realizado por reporteros de DEBATE, la ciudadanía mostró desespero por la caída de la aplicación pues es una de las vías más rápidas para comunicarse.

Alejandra Juárez, comentó que en un inicio pensó que era problemas del internet, pero después constató que era una falla de la aplicación. "Todo mundo se da cuenta pues es más fácil enviar un WhatsApp que estar llamando, más que nada por los grupos que se hacen ahí, tienes a la mayoría y así te evitas hablarle a cada una de las personas".

Sergio García, fue otros de los que rápido se dio cuenta que algo estaba mal con la aplicación pues normalmente la usa mucho ya que en el trabajo tiene a cargo a cierta cantidad de personas y para comunicarse utilizan los grupos de WhatsApp.

"Me empezaron a llegar llamadas de los muchachos para atender dudas que normalmente las vemos por el grupo y fue ahí que me di cuenta, la verdad que si hace falta más para quienes la utilizamos como herramienta de trabajo".

La mayoría de los jóvenes fueron los que notaron rápido la caída de la aplicación pues no todos los adultos mayores están acostumbrados a utilizarla. Bertha García comentó que no le gusta andar metida en el celular, pues si necesita hablar con alguien le hace una llamada, por eso no se dio cuenta de la falla de la aplicación.

Leer más: Decenas de perros y gastos abandonados recorren las calles de Guamúchil

La mayoría de los entrevistados comentaron que decidieron unirse a otra aplicación para poder comunicarse o estar al pendiente de la red. En este caso fueron Twitter y Telegram, redes que se utilizaron ante la caída de WhatsApp, Facebook e Instagram, pero que terminó saturada.