La calle Miguel Hidalgo, en Culiacán, continúa cerrada por trabajos en emisor Rubí

Sinaloa.- El tramo de la calle Miguel Hidalgo que conecta con el bulevar Limón y con el malecón Niños Héroes, en Culiacán, todavía permanece cerrado. En el lugar, pese a que hay señalamientos y tambos para que los automovilistas no transiten por esa calle, ya que está en reparación debido a que hay grandes hoyos, algunos sí lo hacen.

Las reparaciones del colector Rubí en ese tramo iniciaron el pasado mes de noviembre y se estimaba que para finales de diciembre quedara lista esta obra, sin embargo, por ser una tubería con más de 50 años de antigüedad no se ha cambiado en su totalidad.

Ayer, por ser un día no laboral, no se encontraba personal en la obra ni tampoco había elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que estuviera al pendiente de que los automovilistas no transitaran por esa zona.

A esta rehabilitación, según la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac) ha destinado 20 millones de pesos, pues era un emisor que estaba ocasionando grandes problemas en diferentes puntos de la capital sinaloense, con fugas de aguas negras y sobre todo en la zona del parque Las Riberas, Acuático y la Isla de Orabá, donde el agua sucia caía directo al río.