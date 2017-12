¿La carrera que estás estudiando no es lo que esperabas?

Elegir qué estudiar en la universidad, no es fácil, ya que de ello depende tu futuro por lo cual requiere de tiempo y de mucho análisis. Pero algunas veces esa desición se toma de manera apresurada, y al final, cuando ya estás estudiando te das cuenta de que no era lo tuyo. Entonces ¿qué es lo que pasa cuando la carrera que elegiste no te gusta?, ¿cambiarse es acaso un fracaso?

No es necesario que esta situación se vuelva un dolor de cabeza. Muchas son las personas que atraviesan por esta circunstancia y no se atreven a cambiar, ya que esta acción la consideran una pérdida de tiempo, un fracaso rotundo, una decepción para sus padres o pérdida económica. A pesar de eso, lo mejor es volver a empezar, porque si no será algo que llevarás arrastrando toda la vida.

HAZ BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Es totalmente válido alejarse de estos pensamientos y tomar un poco de valentía para forjar tu camino. Y una de las razones por las que generalmente no nos sentimos seguros es porque quizás ignoramos qué carrera nos ofrece lo mejor. Por ejemplo, ¿sabes cuáles son las carreras del futuro?

Si tu respuesta fue no, aquí te hablamos de una de ellas: Ingeniería en Desarrollo Software. Imagina tener trabajo seguro, pues con esta profesión siempre tendrás oportunidades.¿Quieres saber dónde estudiarla y todo lo que puedes lograr profesionalmente?

No te ahogues en un vaso de agua y dale la bienvenida al éxito de la mano con Universidad Tecmilenio en donde puedes adquirir una beca de hasta el 70 por ciento, entre otros beneficios. No dejes pasar esa oportunidad.

Además al estudiar esta ingeniería podrás:

Desarrollar aplicaciones computacionales desde el análisis, diseño e implementación hasta las pruebas y entrega final del producto.

Realizarás proyectos de desarrollo de software para solucionar problemas reales, alineados a la disponibilidad de presupuesto y tiempo y a los sistemas existentes.

Emplearás el enfoque de ingeniería de software para diseñar soluciones a problemas de diferentes disciplinas.

Aplicarás teorías, modelos y técnicas para el diseño, desarrollo, implementación, verificación y documentación de software.

¿DÓNDE PODRÁS TRABAJAR?

Empresas de desarrollo de tecnologías de información, desarrollo de software y seguridad de información.

Consultor o asesor de TI para empresas.

Crear tu propia empresa.

¿QUÉ MATERIAS CURSARÁS?

Al ingresar, podrás armar tu propio plan de estudios al seleccionar las materias que más creas convenientes sobre tu carrera. Eso te permitirá especializarte en tres áreas diferentes dentro del mismo periodo. Ejemplo: videojuegos, desarrollo de apps, diseño de páginas web, entre otras 37 opciones.

AL FINALIZAR TENDRÁS EXPERIENCIA LABORAL

El último semestre es aplicado en una empresa activa, por lo que los alumnos desarrollan un proyecto real, lo cual es parte importante en el Curriculum.

¡ESCUCHA EL TESTIMONIO DE BRANDON!

