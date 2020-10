La dedicación y liderazgo son su sello personal

Culiacán, Sinaloa.- María de los Ángeles Avendaño Gálvez, mejor conocida de cariño por los pasillos de EL DEBATE de Culiacán como Mary, desde hace más de dos décadas ha demostrado que tiene la camiseta de la empresa bien puesta, con su esfuerzo y dedicación constante. El día de hoy se encuentra laborando como gerente estatal comercial de Empresas EL DEBATE, teniendo sus inicios en el departamento de Diseño en Guasave, pero gracias a su talento y liderazgo ha logrado un desarrollo profesional importante.

María de los Ángeles Avendaño Gálvez. Gerente estatal comercial de Empresas EL DEBATE.

El perfil

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Nombre: María de los Ángeles Avendaño Gálvez.

Fecha de nacimiento: 17 de junio de 1977.

Lugar: Guasave, Sinaloa.

Puesto: Gerente estatal comercial de Empresas EL DEBATE.

Trayectoria: 21 años trabando en la empresa.

Inicios

Mary relató que la plaza de EL DEBATE en Guasave solicitó personal en la universidad donde estudiaba, y así fue como entró a trabajar en este corporativo.

La gerente, con un poco de nostalgia en su rostro, comentó: “Solicitaron diseñadores a esa escuela de computación donde yo estudiaba, y entonces nos mandaron como a tres o cuatro; hicimos los exámenes correspondientes y conseguí quedarme con una de las vacantes disponibles.

Mi primer día de trabajo en EL DEBATE de Guasave fue un 3 de marzo de 1999. Estuve con muchos nervios porque era algo nuevo y totalmente diferente para mí, pues de estudiante daba el paso a empleada de una empresa tan importante.

Pero siempre había tenido la inquietud de saber cómo se hacía el periódico y cómo se imprimía. Tenía muchas ganas de trabajar, pues el área de diseño era algo que me apasionaba”.

El recuerdo más bonito

Mary nos compartió que uno de los recuerdos que más atesora durante sus 20 años de trabajo en esta empresa, fue cuando un grupo de niños con capacidades especiales formó parte de una Expo Educativa, pues narró que la dejó impresionada la dedicación con la que realizan cada actividad.

“Una de las experiencias más bonitas que he tenido desde que trabajo aquí, fue cuando organizamos por primera vez la Expo Educativa, y me tocó invitar a niños con síndrome de Down que fueron elegidos para formar parte de la escolta; desde su llegada a la sede se notaba que llevaban bien puesta la marca EL DEBATE y en cada movimiento que hacían se notaba que estaban felices y entregando lo mejor de sí mismos”.

Por último, la gerente envió una felicitación. “No me resta más que decirles a todos mis compañeros que muchas felicidades. Cumplir 48 años no ha sido para nada fácil, llegar a ser una empresa líder y en constante innovación. Mis mejores deseos para todo el personal”.